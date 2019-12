Nienburg

Auf dem Betriebshof eines Busunternehmens in Nienburg sind zwei Busse komplett ausgebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, wurde das Feuer am frühen Morgen vermutlich durch einen technischen Defekt an einem der Busse ausgelöst. Eine angrenzende Halle wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge könnte sich der Sachschaden auf bis zu 400.000 Euro belaufen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Von RND/dpa