Schnelle Antworten und Gewissheiten gibt es in diesem Fall nicht. Eines allerdings weiß Manfred Grieger ganz sicher: Egal, was bei seinem Forschungsprojekt über den Keksbäcker Bahlsen herauskommt – die Ergebnisse werden auf jeden Fall veröffentlicht, das ist offiziell vereinbart. Vor genau einem Jahr, am 1. Juli 2019, unterschrieb der Historiker den Vertrag mit dem hannoverschen Unternehmen. Sein Auftrag: das unrühmliche Kapitel Zwangsarbeit während der Nazi-Zeit aufarbeiten. Vier Jahre Zeit hat er dafür, das erste davon ist nun rum. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Sturm der Entrüstung

Dem Engagement des Historikers vorausgegangen war eine unglückliche und naive Äußerung der jungen Bahlsen-Erbin Verena. Diese hatte leichtgläubig das Familiennarrativ übernommen und im Frühjahr 2019 erklärt, Zwangsarbeiter bei Bahlsen hätten es gut gehabt, sie seien genauso bezahlt worden wie die deutschen Beschäftigten, was nicht wirklich den Tatsachen entspricht. Es folgte ein Sturm der Entrüstung und eine Welle von Enthüllungen über die bisher einer großen Öffentlichkeit nicht bekannten Verflechtungen der Bahlsen-Familie und des Unternehmens mit dem NS-Regime. Die Bahlsen KG engagierte Grieger, der den ganzen Sachverhalt gründlich aufklären soll.

Zwei Mitautoren

Inhaltlich ließe sich da bisher wenig Konkretes sagen, erklärt Grieger im NP-Gespräch, der ein Experte auf dem Gebiet ist: Er beackerte unter anderem jahrelang als Chefhistoriker des VW-Konzerns die NS-Vergangenheit des Autobauers. Bisher hätten er und seine zwei Mit-Autoren Prof. Dr. Hartmut Berghoff und Dr. Karin Hartewig (ebenfalls renommierte Historiker) vor allem den Untersuchungszeitraum und das genaue Forschungsziel definiert, die Arbeitsbereiche aufgeteilt sowie die Quellenlage geprüft, Material gesichtet und Augenzeugen gesucht.

Weit gefasster Untersuchungszeitraum

Der Untersuchungszeitraum ist weit gefasst, beleuchtet wird die Zeit vom Beginn des 1. Weltkriegs bis in die 1970er Jahre. Nur so könne man erfassen, wie ein Unternehmen konkret auf die veränderte gesellschaftliche Realität und die wirtschaftlichen Herausforderungen reagiere, so Grieger. Im Ersten Weltkrieg hätten Unternehmen wie Bahlsen erste Erfahrungen mit der Organisation der Kriegswirtschaft und Nahrungsmittelersatzstoffen sammeln können.

Schon ab 1914 Zwangsarbeiter?

Die Frage, ob bei Bahlsen beispielsweise schon zwischen 1914 und 1918 der Einsatz von Zwangsarbeitern erwogen wurde, ist Teil der Forschungsarbeit. Ebenso wichtig sei es aber auch, die Nachkriegszeit und den Prozess der Entnazifierung zu beleuchten. Inhaltlich beschäftigt das Team neben der Zwangsarbeiterthematik (wie viele, wie wurden sie behandelt?) unter anderem auch der Ästhetikbegriff des Unternehmens, das in den 1920er Jahren mit vielen renommierten Grafikern zusammenarbeitete. Die Familie trat gern als Kulturmäzen auf, sammelte Kunst – auch ein Statement gegenüber der bürgerlichen Stadtgesellschaft: „Man zeigte damit, dass man mehr war als ein Plätzchenbäcker.“

Mitglied bei der NSDAP

Bekannt – oder zumindest öffentlich kommuniziert – waren bislang folgende Zahlen: Rund 500 Zwangsarbeiterinnen (vornehmlich aus Polen und der Ukraine) sollen im hannoverschen Bahlsen-Werk in der NS-Zeit beschäftigt gewesen sein, mehr als 2000 sollen es zudem in einer von Bahlsen verwalteten Fabrik in Kiew gewesen sein. Zudem wurde im vergangenen Jahr erstmals umfänglicher darüber berichtet, dass alle drei Bahlsen-Firmenchefs der damaligen Zeit (Hans, Werner und Klaus Bahlsen, Söhne des Gründers Hermann Bahlsen) Mitglied der NSDAP und teils sogar der SS waren.

Mehr als 700 Personen in Zwangsarbeit

Dazu sagt Grieger, er komme in Hannover bisher auf „mehr als 700 Personen“, die Zwangsarbeit leisten mussten. Eine abschließende Zahl liege noch nicht vor, allerdings sei er ziemlich sicher, dass die Zahl „nicht mehr drastisch“ ansteigen wird. In Kiew sei mit mehr als 2000 Betroffenen zu rechnen, aber auch hier werde der Wert nach der weiteren Recherche nicht dramatisch höher ausfallen. „Die Zahl scheint recht haltbar“, so Grieger. Wie eng das Band zwischen dem Nazi-Regime und der zweiten Unternehmergeneration war, müsse noch eruiert werden.

Nur ein Bruchteil der Betroffenen lebt heute noch

Der Vorteil bei dem Projekt sei, dass es relativ genaue Aufzeichnungen über die Personen gibt, die Zwangsarbeit bei Bahlsen leisten mussten. Die eher schlechte Nachricht ist: Nur ein Bruchteil der Betroffenen lebt heute noch – und sie sind schlecht zu finden. Bisher habe sein Team lediglich eine Augenzeugin in Kiew persönlich befragen können, es seien aber Aufzeichnungen anderer früherer Bahlsen-Zwangsarbeiterinnen bekannt, die man auch auswerten könne.

Zwischenergebnis ab 2021

Mit der Erarbeitung eines ersten Zwischenergebnisses, das sich vor allem mit der Zeit des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik befassen dürfte, sei vermutlich 2021 zu rechnen. Am Ende werden dann zwei umfängliche Bände stehen, kündigt Grieger an. Allerdings werde an keiner Stelle der Veröffentlichung zu einer Formulierung gegriffen wie „Er hatte kein Blut an den Händen“, wie es kürzlich über den Vater des Unternehmensberaters Roland Berger zu lesen war. „Unternehmer sind in aller Regel keine Direkttäter“, so Grieger. „Die sind ja nicht mit Peitsche durch die Werkshalle gelaufen, das haben andere erledigt.“ Üblicherweise hätten die Chefs Zwangsarbeiter gar nicht wahrgenommen. „Die wurden lediglich als Ressource betrachtet.“

„Opfer der Familienerzählung “

Über die unbedachte Äußerung von Verena Bahlsen, die sein Engagement ausgelöst hat, will Grieger nicht urteilen. „Sie ist das Opfer der Familienerzählung, die sie einfach übernommen hat“, sagt er. Das sei in sehr vielen Familien passiert. Eines habe er bei den Forschungen über die NS-Zeit gelernt: „Man darf nicht alles glauben, was Opa erzählt.“ Die älteren Familienmitglieder hätte allerdings schon besser Bescheid wissen können, 1996 (da war Verena drei Jahre alt) war eine an der Universität Hannover entstandene Diplom-Arbeit über die Geschichte bei von Bahlsen veröffentlicht und dem Unternehmen zur Kenntnis gegeben worden, so Grieger. „Uwe Lehmensick hat damals Wesentliches eruiert. Man hätte es nur mal lesen müssen.“

