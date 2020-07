Hannover

Zu viel Bürokratie und massenhaft Müll: Ein halbes Jahr nach der Einführung der Belegausgabepflicht, auch Bonpflicht genannt, ziehen die Bäcker ein vernichtendes Fazit. Denn die Belege aus Thermopapier müssten aufwendig entsorgt werden und eine digitale Lösung ist teuer – gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Daher bleiben in vielen Bäckerfilialen die Belege gleicht hinter der Theke, wo sie dann in einen Korb oder auch sofort in den Mülleimer fliegen. „Totaler Quatsch“, schimpft eine Verkäuferin in Bremen. „Nicht mal jeder Zehnte nimmt den Bon mit“, schätzt sie.

Bei jedem Kauf gibt es einen Beleg

Nach Angaben des Bäckerinnungsverbandes Niedersachsen/ Bremen wollen sogar nur maximal drei Prozent der Kunden den Beleg. Dabei handelt es sich meist um solche, die den Bon als Nachweis über geschäftliche Auslagen für die Steuerunterlagen brauchen. Auch wer Kuchen für die Oma kauft, nimmt den Bon als Nachweis schon mal mit. Der Rest der Kundschaft beantwortet die Frage „Brauchen Sie den Bon?“ mit „Nein, Danke!“.

Seit Jahresanfang müssen Händler mit elektronischen Kassensystemen ihren Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen - selbst wenn es nur um ein Mohnbrötchen geht. Bei vielen Betrieben stieß die Regelung von Beginn an auf harsche Kritik. Die Belegpflicht für alle Händler mit elektronischen Kassensystemen soll gegen Steuerbetrug helfen, etwa weil das Kassensystem und die Bons miteinander abgeglichen werden könnten.

Bäckereien beschweren sich über Entsorgung

„Für uns Bäcker bleibt die Bonpflicht ein Bürokratiemonster“, sagte Babette Lichtenstein van Lengerich, Landesbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des Bäckerinnungsverbandes Niedersachsen/ Bremen. Mit ihrem Mann betreibt sie das Unternehmen Lohner Landbäcker mit 15 Filialen und insgesamt 180 Mitarbeitern. Der Grund für ihren Unmut: Die Bons aus Thermopapier müssten gesammelt und entsorgt werden. Digitale Lösungen mit QR-Code seien zwar eine Möglichkeit, aber mit Kosten verbunden und würden nur von einem verschwindend geringen Teil der Betriebe genutzt.

Digitale Lösung kostet wieder Geld

Bäcker Jörg Reichau aus Grambin (Kreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern) hat sich für die digitale Variante entschieden und seine Kassen in seinen Filiale mit einer Software updaten lassen. Zuvor hatte er sich beim Finanzamt rückversichert, dass die QR-Codes auch anerkannt werden. Kostenpunkt: 35 Euro einmal pro Kasse und rund 5 Euro Wartungskosten monatlich pro Kasse. „Das rechnet sich, wenn man überlegt, wie viele Rollen Papier für Kassenbons verbraucht werden“, betonte Reichau. Und wer einen Kassenbon möchte, für den werde dieser ausgedruckt.

Umsatzverlust wegen Corona-Krise

Laut einer im Mai erfolgten Erlassänderung dürfen mit Zustimmung des Kunden auch elektronische Belege ausgestellt werden. Die gelten als ausgestellt, „wenn dem Kunden die Möglichkeit der Entgegennahme des elektronischen Beleges gegeben wird“, heißt es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die obersten Finanzbehörden der Länder vom 28. Mai. Das kann in Form eines QR-Codes geschehen oder über einen Download-Link, per E-Mail oder direkt über ein Kundenkonto.

Allerdings setzt das bei den Kunden eine gewisse digitale Grundausstattung sowie Sachkenntnis voraus. Und auch die Bäcker müssten investieren. „Durch die Corona-Krise haben die Betriebe aber mit mindestens 30 Prozent Umsatzverlust zu kämpfen“, betonte Babette Lichtenstein van Lengerich. Es gehe um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Im Moment denke da niemand an Investitionen in teure Software.

