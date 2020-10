Hannover

Der Philologenverband Niedersachsen fordert, die Bedingungen für das Zentralabitur in Deutschland in einem Vertrag verbindlich festzuschreiben. „Das Ganze beruht bisher auf einer Selbstverpflichtung, und die bietet immer Hintertürchen“, sagt Horst Audritz, Chef des Verbands.

Ein Blick auf die Abiturprüfungen aus dem vergangenen Jahr bestätigt das. Obwohl sich die Länder in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch aus einem bundesweiten Pool von Abituraufgaben bedienen können, haben 2019 nur neun Bundesländer beim Zentralabitur mitgemacht. Teils nehmen die Kultusministerien nur einzelne Aufgaben aus dem Pool und verändern sie auch noch. So wählt Niedersachsen im Fach Deutsch eines von drei Themen für das schriftliche Abitur aus dem Gemeinschaftstopf.

Länder sind in der Bewertung des Abiturs frei

Die Kultusminister der Länder wollen die bundesweite Vergleichbarkeit des Abiturs nun verbessern. Ihre Vereinbarung sieht vor, dass ab 2023 alle Länder mitmachen und 50 Prozent der schriftlichen Aufgaben in Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch aus dem Pool kommen. Ab 2025 soll das auch für die naturwissenschaftlichen Fächer gelten.

Audritz kritisiert jedoch, dass die Länder auch in der Bewertung der Abiturklausuren frei sind. So erschienen die Mathematikaufgaben 2019 einigen Bundesländern zu schwer. Bayern und Hamburg lockerten deshalb den Bewertungsmaßstab für ihre Abiturienten. Und Niedersachsen lag am Ende mit seinem Abiturdurchschnitt im Vergleich der Bundesländer auf dem hintersten Platz.

Ohnehin geht es beim Zentralabitur allein um die schriftlichen Prüfungen, die ein Drittel der Gesamtnote ausmachen. Für das Abitur zählen aber auch Vornoten und mündliche Prüfung. „Für die Qualität und Vergleichbarkeit der Schulbildung ist entscheidend, was vorher unterrichtet wird“, betont Audritz. Damit Schüler bundesweit einen ähnlichen Grundbestand an Wissen und Können erwerben, müssten die Länder sich auf verbindliche Unterrichtsinhalte einigen.

Eltern wollen vergleichbare Schulabschlüsse

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) sieht im Zentralabitur aktuell die einzige Möglichkeit für eine bessere Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse. „Es geht in die richtige Richtung, wenn mehr Fächer einbezogen werden“, sagt Holger Westphal, stellvertretender GEW-Chef Niedersachsen. Der Landeselternrat Niedersachsen befürwortet grundsätzlich jeden Schritt hin zu gemeinsamen Bildungsstandards der Bundesländer und einer besseren Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse. „Das vermittelt mehr Sicherheit und ist besonders wichtig für Familien, die umziehen, sowie Abiturienten, die in einem anderen Bundesland mit dem Studium beginnen“, sagt Anika von Bose vom Landeselternrat.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne betont, dass die Vereinbarung auch einheitliche Bildungsstandards für Grundschule und Sekundarbereich I umfasst. „Mit der Ländervereinbarung der Kultusminister werden wir in keiner Weise die Qualität des Abiturs und anderer Abschlüsse an niedersächsischen Schulen mindern. Das Abitur in Niedersachsen hat einen hohen Qualitätsanspruch, den wir bundesweit sicherstellen.“

Von Bärbel Hilbig