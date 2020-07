Zahl der Störche in Niedersachsen entwickelt sich positiv

Berne/Hannover

Nach Angaben der Naturschutzorganisation Nabu ist die jüngste Entwicklung beim Weißstorch in Niedersachsen positiv. „Mit Blick auf die Zahlen der letzten Jahre kann man aktuell von einer Erholung der Bestände ausgehen“, sagte der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Weißstorch, Tom Sauerland. „Je nach Region und Habitat sind die Bestände natürlich unterschiedlich.“

Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen/ Bremen knapp 5000 Störche gezählt - dem Nabu zufolge war das der höchste Bestand in Niedersachsen seit über 60 Jahren. Wie viele Störche es in diesem Jahr gibt, lässt sich demnach noch nicht sagen, da viele Jungstörche noch nicht ausgeflogen sind. Der Weißstorch ist eine streng geschützte Art. Laut Nabu gibt es für den Vogel zahlreiche Gefahren.

Niedersachsen, Berne: Ein Jungstorch und ein Elternstorch sind gemeinsam in ihrem Horst in der Storchenpflegestation Wesermarsch. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Gemeinde Berne im Landkreis Wesermarsch ist nach Angaben der dortigen Storchenpflegestation die storchenreichste Gemeinde in Deutschland. Auf dem Grundstück des Ehepaars Hilfers, das die Station betreibt, und dem Umland tummeln sich derzeit Hunderte der großen Vögel. In der Einrichtung werden kranke und verletzte Störche versorgt, zahlreiche gesunde Tiere haben ihre Nester auf großen Bäumen und füttern dort ihre Jungen. Die ersten Jungvögel sind flügge, von August an machen sich die Störche auf den Weg ins Winterquartier nach Afrika.

