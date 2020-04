Zahl der Corona-Patienten in Niedersachsens Krankenhäusern steigt weiter

Hannover

Die Zahl schwer erkrankter Coronavirus-Infizierter in Niedersachsen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt weiter an. Sie lag am Dienstag bei 945, das waren etwa 45 Patienten mehr als eine Woche zuvor, wie die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, mitteilte.

253 davon befinden sich auf der Intensivstation, rund 170 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Damit sei die Beatmungskapazität des Landes aber nur zu etwa einem Drittel belegt, 724 freie Beatmungsbetten stünden zur Verfügung.

Gesundheitssystem könnte an Grenzen stoßen

Dennoch mahnte Schröder weiter zur strikten Beachtung der Kontaktbeschränkungen. Wenn es nicht gelinge, die Zahl der Neuinfektionen weiter einzudämmen, komme es zu einem weiteren Anstieg der Patientenzahl. Das könnte das Gesundheitssystem schnell an seine Grenze bringen. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Niedersachsen stieg am Dienstag um 119 auf 8070. Die Zahl der Todesfälle lag bei 223. Knapp 4000 Betroffene gelten als genesen. „Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, zeigen eindeutig Wirkung“, sagte Schröder.

Besonders im Augenmerk des Krisenstabs befinden sich weiterhin die Alten- und Pflegeheime im Land. „Die Problematik ist, es bleibt nicht bei einem Fall, das erreicht eine Vielzahl von Bewohnern“, sagte Schröder. Aktuell gehe es um eine auffällige Häufung von Infektionen im Landkreis Göttingen, wo zwischenzeitlich 15 von 55 Heimen betroffen waren. Dort werde unter anderem geschaut, ob es durch das Verlegen betroffener Bewohner in eine Klinik und ihre spätere Rückkehr in das Heim zu Infektionen gekommen sein könnte. Rund drei Dutzend Todesfälle in Niedersachsen betreffen Heimbewohner.

Bewährungsprobe an Ostern überstanden

Unterdessen zeige sich die Polizei im Großen und Ganzen zufrieden mit der Beachtung der Kontaktbeschränkungen durch die Bevölkerung, sagte die Vizeleiterin des Krisenstabs. „Insofern haben wir die Bewährungsprobe bestanden über die Osterfeiertage.“ Besonders von Infektionen betroffen seien in Niedersachsen Regionen, die an Bundesländer mit einer erhöhten Zahl von Betroffenen grenzen. Dies seien der Landkreis Lüneburg mit vielen Pendlern Richtung Hamburg sowie die Kreise Osnabrück und Vechta mit starken Pendlerströmen Richtung Nordrhein-Westfalen.

