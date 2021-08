Elsdorf

Mit einem Hanf-Mais-Labyrinth will Youtuber und Heimwerker Fynn Kliemann nahe seines Kreativ-Bauernhofes „Kliemannsland“ in Elsdorf (Kreis Rotenburg/Wümme) in die Irre führen. Das Labyrinth wurde zusammen mit befreundeten Landwirten im Mai angelegt.

Noch seien die Hanfpflanzen etwa 1,50 Meter hoch, teilt das „Kliemannsland“ auf Anfrage mit. Sie sollen aber noch deutlich höher werden - bis zu sechs Meter seien möglich.

Der Irrgarten ist rund zwei Hektar groß und mit einer rund fünf Hektar großen Fläche aus Nutzhanf umgeben. In dem Irrgarten sind auch einige Ausstellungsstücke aus dem „Kliemannsland“ zu entdecken. Außerdem soll es Ecken mit Wildblumen und Gemüse geben.

Etwas von den Hanfpflanzen mitgehen zu lassen, ist übrigens keine gute Idee. „Klauen macht null Sinn“, heißt es von den Initiatoren. Bei dem angebauten Hanf handele es sich um Nutzhanf. Der Mais und der Hanf des Labyrinths sollen im Oktober geerntet und in einer Biogasanlage verwertet werden. Aus dem übrigen Hanf will das „Kliemannsland“ mit einem Partner Hanf-Produkte herstellen.

