Yasmin Stieler – eine Disco-Tour nach Braunschweig endet mit einem Mord

Hannover/Peine

Ein Klumpen Erde. Und ein Lacksplitter. Das reicht an Beweisen, da sind sich die Ermittler sicher. Endlich wird der Tod von Yasmin Stieler gesühnt – zwölf Jahre nach der grausamen Tat. Für Yasmins Mutter eine Erleichterung, sie weint am Telefon, als ein Polizist ihr von der Verhaftung des Verdächtigen erzählt. So lange hat sie darauf gewartet. Umso größer die Enttäuschung einige Monate später: Dem Landgericht Braunschweig reicht der Klumpen Erde nicht – es lässt keine Anklage zu. Keine Gerichtsverhandlung, der Verdächtige kommt wieder frei.

Getötet: Die damals 18-jährige Yasmin Stieler aus Uelzen.

Anzeige

„Tja, damit muss man rechen, das gehört dazu“, sagt Monika Freckmann. Die ehemalige LKA-Mitarbeiterin fand damals die wichtigen Spuren im Dreck. „Aber wenn das den Richtern nicht reicht“, sagt sie, „dann bleibt der Fall ungelöst.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Auf dem Weg in die Disco

Der 5. Oktober 1996: Die 18-jährige Yasmin Stieler will an diesem Samstag von Uelzen nach Braunschweig fahren, dort in einer Disco feiern. Das lebenslustige Mädchen fährt alleine mit der Bahn, sie trägt ein auffälliges T-Shirt mit Kuhflecken drauf – was dann passiert, das wissen die Ermittler nicht. Für sie ist der Fall Stieler zunächst eine reine Vermisstensache – das aber ändert sich bald.

14. Oktober 1996: Ein Vechelder bemerkt, dass jemand im Gebüsch am Bahndamm frisch gegraben hatte – ganz in der Nähe seiner Gartenpforte. Er misst seiner Beobachtung zunächst keine Bedeutung zu. Eine Woche später geht er wieder hin – und entdeckt diesmal einen blauen Müllsack. Er reißt ihn mit einer Forke auf – und entdeckt einen Torso. Gerichtsmediziner stellen fest: Es ist die Leiche von Yasmin. Es fehlen der Kopf, Arme und die Beine.

Für die Polizei ist klar: Der Fundort ist nicht der Tatort. Und sie wissen: Das Mädchen wurde erdrosselt.

27. Oktober 1996: Spaziergänger an den Ricklinger Teichen in Hannover machen die nächste grausige Entdeckung: Im Sieben-Meter-Teich entdecken sie ein Bein, am nächsten Tag das andere. Taucher und Leichenspürhunde suchen nach weiteren Körperteilen im Wasser – vergeblich.

Suche in den Ricklinger Teichen: Dort entdeckten Spaziergänger die Beine des Mädchens.

14. Mai 1997: Ein 15-Jähriger fährt in Hämelerwald mit seinem Mountainbike tief in den Wald – und entdeckt einen skelettierten Schädel. „Er lag einfach so auf der Erde“, berichtet der Junge später. Vermutlich gelangte der Schädel durch Tiere auf den Weg. Die Vermutung der Ermittler bestätigt sich: Es ist der Kopf von Yasmin Stieler.

Im Wald: Ein 15-Jähriger fand bei Hämelerwald einen Totenschädel.

Die Arme sind bis heute verschwunden. Ebenso die Bekleidung der 1,60 Meter großen und schlanken Frau einschließlich des Rucksacks. Und auch vom Täter gibt es keine Spur.

Appell an den Täter

Die Polizei fahndet nach einem Mann, mit dem Yasmin in der Diskothek gesprochen haben soll. Erfolglos. Eine Polizistin, die dem Opfer ähnlich sieht, sucht in Braunschweiger Klubs nach Zeugen. In Vechelde findet ein groß angelegter Speicheltest statt – weil an dem Torso ein Haar entdeckt wurde, das vom Täter stammen könnte. 1100 Männer kommen Mitte Dezember 1996.

Quelle: Fleischmann

Im September 1997 startet die Polizei eine weitere Aktion: 87 bis zu 3,60 mal 2,60 Meter große Plakate hängen zwischen Hannover, Uelzen und Braunschweig. Die schwarz-weißen Plakate zeigen das Porträt der lächelnden Gymnasiastin und die Fotokopie ihrer Hand (die hatte Yasmin in der Schule gemacht). Sie sprechen den noch unbekannten Täter direkt an: „Der Torso in Vechelde, der Kopf in Hämelerwald, die Beine in Hannover, die Hände ...?“ Und dann die Frage: „Können Sie damit leben?“. Keine dieser Aktionen bringt Erfolg, auch nicht die zahlreichen Veröffentlichungen im Fernsehen.

Verdächtiger mit Widersprüchen

Im Jahr 2001 der nächste Hoffnungsschimmer: Die Polizei hat einen Arbeiter aus dem Kreis Vechelde im Visier. Sein Chef hat sich erinnert, dass der Mann einen Tag nach Stielers Verschwinden verschmutzt und drei Stunden zu spät von einer Lkw-Tour zurückkehrte. Außerdem hatte er rund 40 Kilometer von einer Fahrt nach Duisburg zu viel auf dem Tacho – und die Tachoscheibe will er aus Angst vor Kontrollen zerstört haben. Der Verdächtige verwickelt sich bei Vernehmungen in Widersprüche. Aber: Es fehlt der entscheidende Beweis.

Im Jahr 2006 übernehmen zwei neue Ermittler in Peine den Fall. Sie studieren alle Akten, verhören alle Beteiligten noch einmal – auch den schon früher Verdächtigen. Sie entdecken im Frühjahr 2008 einen Spaten „im ehemaligen Arbeitsumfeld des Verdächtigen“, so Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe aus Braunschweig. „Der Spaten wurde glücklicherweise zwölf Jahre nicht angefasst.“ Er soll sich noch in der Firma befunden haben, in der der Mann früher gearbeitet hatte – und die sich in der Nähe des Torso-Fundortes befindet.

LKA-Spezialistin für Bodenproben

An dem Arbeitsgerät befindet sich noch Erde. Da kommt Monika Freckmann ins Spiel – sie ist damals die Spezialistin beim Landeskriminalamt für Bodenuntersuchungen. Es ist 2008 – „für mich ein Hammerjahr“, erinnert sie sich. Da war zunächst der Doppelmord bei Osnabrück. Ein 27-Jähriger hatte seine Eltern getötet und vergraben – mit Freckmanns Hilfe und der Untersuchung von rund 250 Bodenproben wurden die Leichen entdeckt. Dann der Fall des Mannes, der in Oldenburg einen Holzklotz auf die Autobahn warf – eine Frau starb. Freckmann fand die entsprechenden Beweise, dass Nicolai H. verurteilt werden konnte. „Dann auch noch der Fall Stieler.“

Die Spurenleserin: Monika Freckmann untersuchte die Bodenproben am Tatort und am Spaten. Quelle: Florian Petrow

Sie bekam Bodenproben, die rund um den Fundort des Torsos in Vechelde entnommen wurden. „Da habe ich die Polizisten immer wieder hingescheucht“, erinnert sich die 67-Jährige. Mit den ersten Proben der Beamten konnte sie nichts anfangen – zu viel Erde zusammengepresst. Schicht für Schicht wurde dann der Boden untersucht, immer ein bisschen tiefer. Ihr reichten wenige Gramm, geliefert in speziellen Plastikdosen. Dann wird untersucht – denn Dreck ist wahrlich nicht gleich Dreck. „In Bodenproben kann man lesen wie in einem Buch“, sagt die Spurenleserin. Kaum einer konnte das so gut wie sie. „Eine Bodenprobe ist genauso wichtig wie eine DNA-Spur. Das sollte man nie vergessen.“

Lacksplitter vom Spaten

Da macht es auch nichts, dass der Boden am Bahndamm erst zwölf Jahre nach der Tat von ihr untersucht wird. „Da ist zum Glück nicht so viel passiert. Anders wäre es auf einem Acker, der ständig gepflügt wird.“ Sie vergleicht die Bodenproben in mehreren Untersuchungsgängen mit dem Klumpen vom Spaten. Und tatsächlich gibt es eine Übereinstimmung. Aber nicht nur das: Sie findet auch noch einen Lacksplitter, der nachweisbar zum Spaten gehört.

Das reicht. Das glaubt nicht nur Freckmann. Der Verdächtige wird festgenommen. Er schweigt zu den Vorwürfen, die Beteiligten bereiten sich auf einen Indizienprozess vor. Aber dazu kommt es nicht.

Für die kriminaltechnische Angestellte des LKA eine ungewohnte Erfahrung. „Das ist mir in 32 Jahren LKA nur ganz selten passiert.“ Sie hat das Bodenlabor im LKA aufgebaut. Inzwischen ist sie im Ruhestand – wühlt aber weiter im Boden. „Aber nur in meinem Garten. Da gibt es Arbeit genug.“

Das Grab von Yasmin Stieler: Das Wort „Warum“ ist auf dem Holzkreuz zu lesen. Quelle: dpa

Gericht rechnete mit einem Freispruch Warum?“ – diese Frage steht auf dem Holzkreuz an Yasmins Grab. Nicht nur ihre Mutter sucht nach Antworten. Und die hätte es geben sollen, wenn es zu einem Prozess gekommen wäre. Aber dem Landgericht Braunschweig war die Beweislage mit dem Spaten und den Erdproben zu dünn. Das Oberlandesgericht schmetterte 2009 die Beschwerde der Staatsanwaltschaft endgültig ab. Grund: Mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ sei mit einem Freispruch des Angeklagten zu rechnen. Das Gericht gab dabei diese Gründe an. Ob und wie sich ein möglicher Kontakt zwischen dem Angeschuldigten und der später getöteten Yasmin Stieler ergeben habe, sei unklar. Dem Angeschuldigten, der die Tat leugne, könne nicht nachgewiesen werden, vor der Tat mit dem Opfer in Verbindung gestanden zu haben. Unklar bleibe, was zu der Tat geführt habe und wie diese überhaupt abgelaufen sein könnte sowie schließlich, wann und wo der Leichnam durch wen zerteilt und die einzelnen Leichenteile versteckt worden seien. Eine umfangreiche Spurensuche am Tatort habe keinerlei Hinweis auf eine Beteiligung des Angeschuldigten ergeben. Darüber hinaus werde sich voraussichtlich auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen lassen, dass ein anderer als Täter in Betracht kommt. Vor dem Hintergrund eines nur auf Indizien beruhenden Verdachts lasse sich ein hinreichender Tatverdacht schon dann nicht mehr begründen, wenn aufgrund der aufgezeigten objektiven Anhaltspunkte nicht nur theoretisch nicht auszuschließen ist, dass ein anderer die Tat begangen habe. Auch aus dem Fund eines Spatens im März 2008 am früheren Arbeitsplatz des Angeschuldigten, der letztlich zur Anklageerhebung führte, lassen sich keine eindeutigen Indizien ableiten. Es war eine Risikoabwägung. Bei einem Prozess können neue Indizien auftauchen. Ein Freispruch würde aber heißen: Der Mann darf nicht noch mal wegen des selben Verbrechens angeklagt werden, auch wenn es neue Beweise geben sollte. Eine Verurteilung ist inzwischen noch schwieriger geworden – denn nun muss man dem Täter einen Mord nachweisen können. Denn wenn es „nur“ ein Totschlag wäre, wäre die Tat inzwischen verjährt. „Warum?“ Die Mutter muss weiter auf eine Antwort warten.

Von Christian Lomoth