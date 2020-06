Lehrte

Ein Biss in die Kehle, ein aufgerissener Bauchraum und Spuren weiterer Bisse an einem Hinterbein: In der Feldmark nördlich von Immensen ist es in der Nacht zum Donnerstag offenbar erneut zu einem Wolfsriss gekommen.

Dabei wurde ein Mini-Shetlandpony namens Cäsar getötet. Dessen Eigentümerin Melanie Schaper erhebt jetzt schwere Vorwürfe und fordert, Wolfsrisse stärker publik zu machen und aufzuzeigen, „welches Leid Wölfe über ihre Opfer bringen“.

„Es spricht einiges dafür, dass es ein Wolf war“

Schaper fand den Kadaver am Donnerstagmittag. Sie meint, Cäsar sei vermutlich erst in den frühen Morgenstunden gerissen worden. Als sie dessen sterbliche Überreste fand, sei der Leib noch warm und das Blut nicht geronnen gewesen. Noch am Mittwochabend war Cäsar putzmunter über seine Wiese im Bereich faules Moor gelaufen – etwa anderthalb Kilometer außerhalb von Immensen.

Schon am frühen Donnerstagnachmittag sah sich der Wolfsberater der Region Hannover, Thomas Behling aus Arpke, das tote Tier an. „Es spricht einiges dafür, dass es ein Wolf war“, sagt er. Letzte Gewissheit sollen nun die von ihm genommenen DNA-Proben geben, deren Ergebnis aber frühestens Ende nächster Woche vorliegen könnten.

Schon mehrfach Wölfe gesichtet

Erst vor rund einem halben Jahr war es bei Immensen, nur etwa 1000 Meter von der Weide des nun getöteten Shetlandponys entfernt, zu bestätigten Wolfsrissen gekommen. Dabei wurden laut Behling mehrere Schafe getötet. Diese Vorfälle geschahen zwischen Weihnachten und Neujahr. Erst vor rund 14 Tagen waren bei Nienburg zwei Pferde durch Wölfe getötet worden.

In der Gegend nördlich von Immensen sowie im Bereich des Burgdorfer Holzes sind schon mehrfach Wölfe gesichtet worden. Vor mehreren Jahren hatte Lutz Petersen, Revierförster im Hämeler Wald und passionierter Fotograf, bei Arpke in Sievershausen einen Wolf entdeckt und gestochen scharfe Bilder von dem Tier gemacht.vor mehreren jahren

Diese Bild eines durchziehenden Wolfes hat Förster Lutz Petersen aus Hämelerwald vor mehreren Jahren bei Arpke gemacht. Quelle: Lutz Petersen

Melanie Schaper macht sich jetzt auch Sorgen um ihren anderen Tiere, die sie auf dem sogenannten Offenstall bei Immensen stehen hat. Ein weiteres Shetlandpony werde sie noch abends von der Weide schaffen, sagte sie am Donnerstagnachmittag. Ihrer zwei Pferde werde sie aber vorerst stehen lassen und hoffen, dass die Tiere nicht von einem Wolf attackiert werden.

Cäsar unterdessen habe bei dem Angriff des Wolfes „wie wild um sein Leben gekämpft“, meint die Hämelerwalderin. Davon zeugten die Spuren auf der großen, hoch mit Gras bewachsenen Wiese. Cäsar sei gerade erst sieben Jahre alt gewesen. Sie habe das Tier schon im Alter von nur drei Monaten bekommen, sagt Schaper, die nach eigenen Angaben seit 54 Jahren Pferde und Ponys hält und dies seit dem Jahr 2004 auf der Wiese bei Immensen tut. „Ich will für die Tiere alles so naturnah wie möglich gestalten“, sagt sie.

Cäsar habe bei dem Angriff des Wolfes „wie wild um sein Leben gekämpft“, meint die Melanie Schaper. Quelle: Achim Gückel

Gegen die Fürsprecher von Wölfen in Niedersachsen fährt Schaper schweres Geschütz auf. „Ich will dass die Wolfskuschler, die diese Tiere verteidigen, endlich sehen, welches Leid Wölfe bringen“, sagt die Hämelerwalderin. Wolfsrisse würden immer wieder „totgeschwiegen“, meint sie. In der Gegend des Burgdorfer Holzes gebe es derzeit sogar eine Fehe mit Welpen, behauptet Schaper. Das Tier sei bereits von Augenzeugen gesehen worden.

Dem DNA-Test, den der Wolfsbeauftragte Behling nun beim Senckenberg-Institut anfordert, traut die Besitzerin des toten Cäsar nicht. Sie selbst will auf eigene Kosten eine Analyse in einem anderen Genlabor in Hamburg in Auftrag geben.

Von Achim Gückel