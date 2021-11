Hannover

Der Wissenschaftspreis Niedersachsen geht dieses Jahr an vier Menschen, die erstaunlich unterschiedliche Dinge vollbringen. Öffentlich bekannt geworden mit ihrer Arbeit ist vor allem Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Sie bekommt den Preis als „Wissenschaftlerin in einer frühen Karrierephase“. Das klingt überraschend. Priesemann ist eine ausgesprochen profilierte Forscherin, die seit der Corona-Pandemie prominent im Rampenlicht steht. Die Physikerin berechnet Szenarien, wie sich die Ausbreitung des Virus unter verschiedenen Bedingungen beschleunigt oder abschwächt. Mit diesen dynamischen Modellen zur Pandemieentwicklung ist sie zur gefragten Expertin auch bei der Bundesregierung avanciert.

Wissenschaftspreis für aufstrebende Forscherin: Viola Priesemann

Mit öffentlichen Stellungnahmen versucht Priesemann, Bürgern wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln. Dennoch gilt die 39-Jährige noch als wissenschaftlicher Nachwuchs, hat bisher keinen Posten als Professorin. „Die vergangenen 19 Monate haben ein unübersehbares Schlaglicht auf die Leistungsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems geworfen“, sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) bei der Preisverleihung im Schauspielhaus Hannover.

Preis für Lehre: Komponist Raphael Thöne

Corona hat in jüngster Zeit auch die Arbeit von Juniorprofessor Raphael Thöne an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover beeinflusst. Der 41-Jährige unterrichtet Komposition und Musiktheorie am Jazz-Rock-Pop-Institut und gewann 2016 den Deutschen Hörbuchpreis. „Uns ist es sehr wichtig, dass wir uns wirklich um unsere Studierenden kümmern. Sie konnten in der Pandemie lange nicht auftreten.“ Und das setze den angehenden Musikerinnen, Musikern und Musiklehrern zu.

Der Komponist versucht generell, Projekte für seine Studierenden an Land zu ziehen und sie damit auf ihren Berufsalltag vorzubereiten. „Die Musik, die sie am Schreibtisch komponieren, soll hörbar werden“, sagt der Professor. In der Corona-Zeit ist ihm dabei ein besonderer Coup gelungen. Die Studierenden schrieben die Musik für ein Rock-Pop-Album mit Symphonieorchester und arrangierten die Kompositionen. Eingespielt hat das Ganze das renommierte Babelsberger Filmorchester. Den Studierenden gab das großen Auftrieb, erzählt Thöne. Dabei ist es nur ein Beispiel dafür, wie er auf seine Schüler eingeht.

Die Studierenden reißt Thöne dabei mit, sie sehen ihn als starke Identifikationsfigur. Die Jury hebt auch sein Engagement bei der Digitalisierung des Unterrichts hervor. Der Professor bekam dafür den Wissenschaftspreis für Lehre.

Ehrung für Batteriezellenforscher Arno Kwade

Ein Wissenschaftspreis Niedersachsen ging an Arno Kwade von der Technischen Universität (TU) Braunschweig. Der Professor für Verfahrenstechnik hat mit seinen Forschungen die Batteriezellentechnologie wesentlich vorangebracht. Das ist wichtig für die Energiewende: Dafür sind kostengünstige und sichere stationäre Energiespeicher notwendig. Kwade hat auch die Forschungszentren Battery Lab Factory Braunschweig und das Zentrum für Pharmaverfahrenstechnik an der TU Braunschweig aufgebaut.

Preis für Christoph Rußmann

Ausgezeichnet wurde auch Christoph Rußmann, Professor für Photonik und Medizintechnik an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen. Ziel seiner Arbeit ist der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Medizinprodukte. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf medizinischer Bildgebung, Lasermedizin und der Anwendung von Mobilgeräten, künstlicher Intelligenz und Big Data (großen Datenmengen) im Gesundheitswesen.

