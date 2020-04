Wilhelmshaven

Eine Katze hat in Wilhelmshaven am Donnerstagabend per Licht ein SOS-Signal aus einem Fenster gesendet. Das Tier hatte die SOS-Funktion einer Campinglampe aktiviert, die auf einer Fensterbank stand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Nachbar sah das Signal und rief die Polizei. Auch die Polizisten konnten die Lichtimpulse sehen, trafen die Wohnungsbesitzerin jedoch wohlbehalten an der Haustür an. Sie hatte den Notruf noch nicht bemerkt.

Von RND/lni