Bei einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes sind im Landkreis Ammerland sieben Menschen leicht verletzt worden. Sechs davon seien Mitarbeiter, einer ein Feuerwehrmann, teilte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit.

Das am Mittwochvormittag in Metjendorf in der Gemeinde Wiefelstede ausgebrochene Feuer sei am Donnerstagmorgen weitgehend gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aufräumungsarbeiten seien aber noch im Gange.

160 Feuerwehrleute im Einsatz

Zunächst war eine Lagerhalle für Papier in Vollbrand geraten. Die Flammen sprangen dann auf eine zweite Halle über. Das Feuer sei von mehr als 160 Feuerwehrleuten aus dem Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg bekämpft worden, sagte Heiko Pold, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Wiefelstede. „Der vordere Teil der Halle wurde in der Nacht eingerissen, um Glutnester zu bekämpfen“, erklärte er am Morgen.

Für die Dauer der Löscharbeiten sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, die Ortsdurchfahrt wurde gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

