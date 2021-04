Hannover

Wer am Ostermontag einen Osterspaziergang machen wollte, musste sich entweder warm einpacken und Schnee und Hagel trotzen oder eine Phase mit besseren Bedingungen abpassen. Auch der Wind machte den Gang nach Draußen nicht zu einem Vergnügen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

Und es kommt noch dicker: Für die Nacht zum Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für große Teile von Niedersachsen eine Wetterwarnung herausgegeben: Es kann auf den Straßen gefährlich glatt werden.

Und so richtig wird das Wetter in dieser Woche auch nicht besser werden: Am Dienstag wieder von allem etwas dabei – Schnee, Regen, viel Wind und auch Sonnenschein bei maximal 5 Grad in Hannover.

Der Mittwoch beginnt in der Landeshauptstadt mit Schnee und Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Aus dem Schnee wird Regen bei weiterhin böigem Wind und maximal 7 Grad.

Zum Ende der Woche hin ist die Sonne nicht mehr zu sehen, es bleibt bewölkt und regnerisch. Dafür wird es am Freitag etwas wärmer mit maximal 12 Grad.

