Wie lange gilt die „Winterruhe“? Der Krisenstab zur Corona-Lage in Niedersachsen

Hannover

Omikron verbreitet sich rasant in Deutschland. Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei fast 900 angelangt. Für Niedersachsen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 752,2 an. So hoch waren die Infektionszahlen noch nie seit Pandemiebeginn.

Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich deshalb am Montag zu einem Corona-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Für Niedersachsen haben sich dadurch keine Verschärfungen ergeben. Die sogenannte „Winterruhe“ bleibt in den kommenden Woche erhalten.

Doch wie lange? Am Dienstag informiert ab 13 Uhr der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, und Regierungssprecherin Anke Pörksen über die aktuelle Entwicklung in Niedersachsen. Hier können Sie die Pressekonferenz verfolgen.

Dabei könnte es auch um das Thema 2G für Jugendliche gehen. Die geplante Regelung ist zuletzt auf Kritik gestoßen – auch in der Landesregierung. Ministerpräsident Stephan Weil hatte angekündigt, dass die Corona-Zutrittsbeschränkungen im Januar schon ab 12 Jahren gelten sollen.

Weil drängte zuletzt verstärkt auf die Einführung einer Impfpflicht. „Ich wünsche mir, dass schnell entschieden wird. Denn die Diskussion als solche führt zu weiterer Unsicherheit.“

Spätestens im Herbst komme nach Einschätzung der Wissenschaft das nächste veränderte Coronavirus. „Aus dieser Spirale müssen wir heraus“, sagte Weil.

Von RND