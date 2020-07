Martfeld

Der Schweinestall ist relativ neu. Rückzugsräume, Auslauf, ganz wie die Tiere das gerade haben wollen. Viel frische Luft. Und, sagt Oliver Wolters: „Natürlich keine Spaltenböden.“ Hier leben die Tiere auf Stroh. Und hier können sie ihr Geschäft in einer Ecke erledigen, die sie sich dafür aussuchen. Schweine sind reinliche Tiere. Schweinisch wird es nur, wenn sie auf engem Raum zusammengepfercht sind und nicht anders können.

Oliver Wolters und seine Frau Inge betreiben die Landschlachterei Wolters in Loge, einem Ortsteil von Martfeld im Kreis Diepholz. Das Dorf besteht aus nicht viel mehr als ein paar Häusern an einer Kreisstraße. Oliver Wolters schlachtet, seine Frau Inge verkauft, sie fährt mit den angestellten Verkäuferinnen und den Verkaufswagen frühmorgens zu den Wochenmärkten der Umgebung.

Oliver Wolters schlachtet Rinder, Schweine und Schafe. Die Rinder bringen die Nachbarn, Schweine und Schafe hält der Familienbetrieb selbst. Oliver Wolters kennt den Bauern, der den Bullen bringt, er kennt auch den Bullen. Er weiß, wie das Tier gehalten und gefüttert wurde. Oliver Wolters redet mit dem Bullen so lange, dass er völlig entspannt ist, wenn das Bolzenschussgerät angesetzt wird. Das Tier hatte ein gutes Leben. Dann ist auch das Fleisch gut.

Noch 300 kleine Schlachtbetriebe

Warum macht er das so? Warum treibt er so einen Aufwand? „Es stört mich einfach, wenn Tiere schlecht behandelt werden“, sagt Wolters. Er empfindet Achtung vor dem Tier, das er tötet. Seine Frau Inge sagt: „Tiere sind nicht bloß Material.“

300 kleine Schlachtbetriebe gibt es noch in Niedersachsen. Im Raum Nienburg-Diepholz sind es gerade noch sieben oder acht. Früher, erzählt Oliver Wolters, seien es um die 70 gewesen. Die Mehrzahl der Leute kauft nicht mehr beim Metzger, sie kauft lieber das billige Fleisch beim Discounter. Aber das ändert sich jetzt ja vielleicht, nachdem der massenhafte Corona-Ausbruch im Schlachtkonzern Tönnies Kreise zieht.

Die Wolters halten 200 Schweine und 40 Mutterschafe. Die Tiere gehören schon Sohn Michael, 28, der den Betrieb bald übernehmen soll, er hat auch noch zwei Kühe und zwei Kälber. Oliver Wolters wollte, dass sein Nachfolger langsam in die Firma hineinwächst, das war bei ihm selbst und seinem Vater auch schon so, damals 1994. Auf eigene Rechnung Ferkel gekauft, großgezogen, an den Vater verkauft. Adolf Wolters hatte die kleine Firma 1960 gegründet.

Adolf Wolters ist es damals passiert, dass er Fleisch an einen Supermarkt geliefert hatte und irgendwann zu hören bekam, woanders könnten sie es zehn Pfennig billiger kriegen. Er hat auch mal eine Fleischfabrik mit Wurst in Gläsern beliefert, dann wollte die Fabrik den Preis drücken. Adolf Wolters hat sich jeweils rasch aus dem Geschäft verabschiedet, sein Sohn Oliver hat dergleichen gar nicht erst angefangen.

„Das sind Leute, die sitzen nur am Schreibtisch und sehen nur die Zahlen“, sagt er. „Wenn du dich auf die einlässt, knebeln sie dich. Und dann kommst du da nicht mehr raus, du hast Maschinen gekauft, Menschen eingestellt.“ Oliver Wolters macht eine kleine Pause, bevor er hinzufügt: „Ich möchte mit solchen Leuten nicht so gern zu tun haben.“

Alle fest angestellt

Die Landschlachterei Wolters schlachtet 20 Schweine und drei Rinder und drei oder vier Schafe pro Woche. Es gibt zwei Gesellen, einen Meister, einen Lehrling, einen Betriebshelfer und, teils in Teilzeit, zwölf Verkäuferinnen, die, wie Inge Wolters, die Wochenmärkte versorgen. Alle sind fest angestellt. Warum machen sie das so? „Ich kann jede Nacht gut schlafen“, sagt Oliver Wolters. „Für mich zählen die Menschen und die Tiere.“

Natürlich haben die Wolters höhere Kosten als eine Firma, die im Auftrag eines Fleischgroßhändlers arbeitet. Oliver Wolters erzählt von der elektrischen Zange, mit der Schweine vor dem Abstechen betäubt werden, da musste ein neues Modell her, dass die Amperewerte exakt anzeigt. Anschaffungspreis: 3500 Euro. „Natürlich amortisiert sich das leichter, wenn ich eine höhere Auslastung hätte und mehr schlachten würde. Aber das nehme ich in Kauf. Mein Fleisch ist anders.“

Er sagt „anders“, er ist bescheiden, er könnte auch einfach „besser“ sagen. Dass seine Schlachttiere in Ruhe wachsen können und artgerecht gehalten werden, dass sie nicht per Lkw durch die Gegend transportiert werden, dass sie nicht auf- und abgeladen werden müssen, dass niemand sie treibt oder gar zwingt – das alles beeinflusst ihr Wohlbefinden und damit automatisch die Qualität des Fleischs.

Noch besser füttern

Michael Wolters, der jetzt die Schweine betreut, tüftelt gerade an der Zusammensetzung des Futters, um die Tiere noch besser zu ernähren. Der Papa zahlt ihm ein bisschen mehr als den Marktpreis, er soll einen guten Start haben. Aber Oliver Wolters zahlt auch den Bauern, die die Rinder liefern, mehr als üblich, denn dann bemühen die sich auch mehr: „Und ich habe ein besseres Produkt.“

Pro Monat erzielt die Landschlachterei Wolters einen Umsatz von rund 100.000 Euro. Ein Massenbetrieb wie Tönnies erreicht das an einem halben Tag. Die Leberwurst, rechnet Sohn Michael vor, sei bei ihnen aber gar nicht nennenswert teurer als im Supermarkt. Die edlen Stücke wie Filet jedoch schon. Die Kunden kommen trotzdem. Sie wissen, dass das Fleisch von den Wolters besser schmeckt als das Fleisch vom Discounter.

Von Bert Strebe