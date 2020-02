Auch dieser Sonntag wird stürmisch: „Victoria“ erreicht den Norden

Hannover

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Sonntag auch für Hannover eine amtliche Wetterwarnung der Stufe zwei ausgesprochen. Bis Mitternacht sei demnach mit „markantem Wetter“ zu rechnen. Sturmböen können dabei eine Geschwindigkeit von 70 bis 85 Kilometern in der Stunde erreichen – sie bleiben also deutlich schwächer als während des Sturmtiefs „Sabine“, das erst am vergangenen Wochenende auch über Hannover gezogen war.

„Victoria“ wird keine zweite „Sabine“

Dass das aktuelle Sturmtief „Victoria“ keine zweite „Sabine“ werde, hatte der DWD bereits am Freitag mitgeteilt. Es handele sich um einen für die Jahreszeit normalen Sturm, der nicht übertrieben, aber auch nicht verharmlost werden solle, schrieb der Wetterdienst auf Twitter.

Die aktuelle Wetterlage ist laut DWD auf Ausläufer eines Sturmtiefs über Island zurückzuführen. Mit Sturmböen sei im Westen und Norden zu rechnen, auf den Bergen und an der Nordsee sogar mit orkanartigem Sturm. Im Harz strichen am Sonntag die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wegen heftiger Böen mehrere Fahrten auf den Brocken. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit.

Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder

Die Landesforsten in Niedersachsen warnen auch aktuell weiter vor dem Betreten der Wälder. Schräg stehende Bäume und lose hängende Äste könnten jederzeit fallen. Außerdem solle das neue Sturmtief auch wieder starke Regenfällen mit sich bringen.

Die Ausläufer des neuen Sturmtiefs hatten bereits am Sonntagmorgen Nordrhein-Westfalen erreicht, in der Eifel und im Aachener Raum wurden Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer gemessen. Ein Zug musste auf offener Strecke geräumt werden, weil ein Baum auf die Gleise gefallen war.

Temperaturen sind „außergewöhnlich“ mild

Vom Sturm abgesehen, werden die Temperaturen heute „außergewöhnlich“ mild, am Oberrhein werden teils bis 21 Grad erwartet. Ganz so warm wird es in Hannover nicht, aber die Temperaturen können auch hier 13 bis 17 Grad erreichen.

Lesen Sie auch

Von bd/dpa