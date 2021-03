Greifswald/Berlin

In Polen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in einem rasanten Tempo. Am Dienstag überschritt das Nachbarland den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 300. Mit den steigenden Infektionszahlen könnte Polen in Kürze von den deutschen Behörden zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden.

Die Quarantäneverordnung wurde bereits vangepasst. Aber was würde sich für Pendler und Durchreisende noch ändern?

Wird die Grenze geschlossen, wenn Polen Hochinzidenzgebiet wird?

Das ist nicht zu erwarten. Auch Tschechien ist Hochinzidenzgebiet, die Grenzen sind weiter offen. Im vergangenen Frühjahr hatte Polen die Grenzen für drei Monate geschlossen, mit fatalen Folgen für den grenznahen Raum. „Ziel ist es, das grenzüberschreitende Leben unter Maßgabe des höchstmöglichen Infektionsschutzes aufrechtzuerhalten“, so Thomas Meyer, Leiter der Geschäftsstelle für die Metropolregion Stettin.

Warum wurde Polen noch nicht zum Hochinzidenzgebiet erklärt?

Grundsätzlich kann das ab einem Inzidenzwert von über 200 passieren. Doch dieser Wert ist nicht allein entscheidend. Bewertet wird auch, ob sich ein längerer Trend hoher Neuinfektionsraten abzeichnet und ob die Werte im Nachbarland den Wert in den deutschen Grenzregionen um ein Vielfaches überschreiten. „Den längerfristigen Trend haben die Bundesbehörden in der vergangenen Woche noch nicht gesehen“, sagt Meyer. An diesem Donnerstag seien mögliche Entscheidungen zu erwarten.

Was müssen Berufspendler beachten, die jeden Tag über die Grenze pendeln?

Sie bleiben auch weiterhin von der grundsätzlichen Quarantänepflicht befreit, wenn sie symptomfrei sind. Bislang reichte es aus, dass Berufspendler einen negativen Test vorlegen mussten, der nicht älter ist als vier Tage. Wird Polen Hochinzidenzgebiet, darf der Test nicht älter als zwei Tage sein.

Darf ich Oma und Kinder in Stettin noch besuchen?

Das ist möglich. Besuche der Kernfamilie gelten weiterhin als triftige Gründe, auch wenn Polen zum Hochinzidenzgebiet erklärt wird. Bei der Einreise nach Deutschland nach einem Besuch der Kernfamilie müssen Reisende einen negativen Test vorlegen, der nicht älter ist als zwei Tage. Zudem müssen sie symptomfrei sein.

Was ist mit Berufspendlern, die nur unregelmäßig zwischen Polen und Deutschland verkehren?

Auch hier gilt: Der Test darf bei Einreise nicht älter sein als zwei Tage. Auch sie müssen erklären, dass sie frei von typischen Symptomen, wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacks­verlust, sind.

Was passiert mit Durchreisenden?

Durchreisende sind nicht testverpflichtet. Sie müssen aber das Land so schnell wie möglich verlassen.

Darf ich weiter zum Tanken und Friseur nach Polen?

Für viele Personen im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen gehört der Ausflug zum Friseur oder zur Tankstelle im Nachbarland dazu. Doch ist das aktuell noch erlaubt? Prinzipiell ja. Allerdings gelten Einkauf, Tanken und Dienstleistungen, wie der Friseurbesuch, nicht als triftige Gründe. Wer aus Polen zurückkehrt, muss sich in zehntägige Quarantäne begeben und wird dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Wird die Quarantäne nicht eingehalten, drohen Bußgelder in Höhe von 500 bis 2000 Euro.

Wo kann ich mich testen lassen?

In Schnelltestzentren, bei Ärzten. Anerkannt werden PCR-Tests oder auch Antigen-Schnelltests. Selbsttests werden nicht anerkannt. Das Testergebnis muss auf Papier oder in elektronischer Form in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegen.

An den Grenzübergängen Linken und Ahlbeck in Mecklenburg-Vorpommern hat das Land Mecklenburg-Vorpommern vor wenigen Tagen zwei Schnelltestzentren eingerichtet. Dort kosten die Tests 10 Euro für Berufspendler, 20 Euro für Privatpersonen. Teilweise übernehmen Arbeitgeber die Kosten. Wer bei einem Schnelltest positiv getestet wurde, muss einen PCR-Test durchführen lassen.

Werden die Kontrollen im grenznahen Raum verschärft?

Die Bundespolizei setzt bereits jetzt auf eine verstärkte Binnengrenzfahndung im Umkreis von 30 Kilometern. Das soll auch beibehalten werden, sollte Polen Hochinzidenzgebiet werden. Auch die mecklenburgische Landespolizei kontrolliert bereits verstärkt.

Von RND/Martina Rathke/Ostsee-Zeitung