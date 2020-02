Leipzig

Festnahme auf Anfrage: Ein 24-Jähriger aus Bremen wollte sich in der Nacht zu Samstag bei der Bundespolizei in Leipzig erkundigen, ob er polizeilich gesucht werde. Zu seinem Unglück war das der Fall: Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass von der Staatsanwaltschaft in Bremen ein Haftbefehl wegen Diebstahls und Betrugs vorlag. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Auch die Leipziger Staatsanwaltschaft suchte den Mann, da er hier wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1200 Euro bereits verurteilt wurde. Also klickten bei dem Mann die Handschellen. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, landete er im Gefängnis. Warum der 24-Jährige mitten in der Nacht seinen Wissensdurst stillen wollte, habe auch die Beamten verwundert zurück gelassen, erklärte Sprecher Jens Damrau.

Von CN