Meerdorf

Dieser Spaziergang hätte tödlich enden können: Karim, der knapp vierjährige Mischlings-Hund von Andrea und Joachim Stöhr aus der Gemeinde Wendeburg im Landkreis Peine, musste nach einer Gassi-Runde westlich eines Angelteichs mit einer lebensgefährlichen Vergiftung in einer Tierklinik behandelt werden. Die Veterinäre haben eindeutig Glyphosat als Ursache für den kritischen Gesundheitszustand ausgemacht. Nun wollen die Besitzer andere Hundehalter vor der Gefahr warnen.

Karim hat sich übergeben und konnte vor Zittern nicht stehen

Am Dienstag hat sich Besitzer Achim Stöhr schon morgens früh um 7 Uhr mit Karim und Benno, dem zweiten Hund der Eheleute, auf eine erste Spazierrunde gemacht. „Ich gehe öfter in der Nähe des Angelteichs spazieren. Anschließend hole ich dann im nahe gelegenen Supermarkt frische Brötchen“, sagt er. An diesem Tag ging es Karim schon kurze Zeit nach dem Spaziergang plötzlich sehr schlecht.

„Er hat sich übergeben und so stark gezittert, dass er nicht mehr stehen konnte. Mir war klar, dass das etwas ganz Ernstes ist“, sagt Andrea Stöhr. Ohne zu zögern seien sie und ihr Mann zum Tierarzt gefahren, von dort wurden sie sofort weiter in die Tierklinik nach Braunschweig geschickt. Mitarbeiter der Tierarztpraxis haben sie dort angekündigt, so dass sich gleich nach dem Eintreffen um den Hund gekümmert wurde.

Karim mit Benno, dem zweiten Hund der Familie. Quelle: Andrea Stöhr

Schnell war klar, dass es sich um eine Vergiftung handelt

„Es hieß von Anfang an, dass es sich um eine Vergiftung handelt“, sagt die Hundehalterin. Zunächst sei vermutet worden, dass Karim etwas gefressen hat, aber das habe sie kategorisch ausgeschlossen. „Ich kenne meinen Hund, das macht er nicht“, sagt sie. Schließlich sei man darauf gekommen, dass der Schäferhund-Barsoi-Mix über eine Stelle gelaufen sein könnte, an der Glyphosat ausgebracht wurde. „Über Felder tobt er nicht, aber er hat sich während des Spaziergangs auf dem Grünstreifen aufgehalten. Vielleicht ist dort etwas hingeraten“, mutmaßen die Stöhrs.

Im Internet wird das Phänomen auf diversen Seiten behandelt

Das Mittel setzt sich unter die Hundefüße und löst Juckreiz aus. Die Tiere lecken die Pfoten ab, und über die Schleimhäute gelangt die Substanz dann ganz schnell in den Kreislauf. So ungewöhnlich, wie es im ersten Moment klingt, ist das offenbar nicht: Im Internet wird auf diversen Seiten über dieses Phänomen informiert. Bei Karim sei ein Abstrich von den Pfoten genommen und Glyphosat eindeutig nachgewiesen worden.

Die Besitzer mussten den Vierbeiner, den sie im Alter von etwa sieben Monaten aus dem Peiner Tierheim geholt haben, schweren Herzens allein in der Tierklinik lassen. „Ich habe noch gesagt, dass ich nicht möchte, dass er sich unnötig quält“, sagt Andrea Stöhr. Mittags kam dann der erlösende Anruf: Das Tier sei über den Berg, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. „Und abends durften wir ihn wieder abholen. Jetzt wird er noch ein paar Tage lang neurologische Einschränkungen haben, dann ist er hoffentlich wieder ganz der Alte!“

Den Stöhrs geht es nicht darum, jemandem Vorwürfe zu machen. „Aber wir wollen unsere Geschichte erzählen, um andere Hundehalter zu warnen und zu sensibilisieren. Der Tierarzt hat gesagt, dass das Gift innerhalb kürzester Zeit wirkt. Wenn Karim nicht so schnell richtig behandelt worden wäre, hätte er vermutlich nicht überlebt“, sagen die Eheleute nachdenklich.

Von RND/Kerstin Wosnitza