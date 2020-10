Winzer - Weinlese in Hitzacker: „Klima für Wein ist an der Elbe so gut wie an der Mosel“

Schon im Jahr 1521 wurde in Hitzacker an der Elbe Wein angebaut. Heute ist dort alles, wie in einem richtigen Weinbaustädtchen. Es gibt eine Weinkönigin, einen Winzer und ein Weinfest.