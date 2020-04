Weil freut sich über freiwillige Ernte-Helfer – und regt Wirtschaft zum Umdenken an

Hannover

Tausende freiwillige Helfer haben sich Ministerpräsident Stephan Weil zufolge für den Einsatz bei der Ernte in Niedersachsen gemeldet. „Wir werten es als wichtiges Zeichen der Solidarität, dass sich über Jobportale wie das der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Tausende freiwillige Helfer auf den Höfen melden“, sagte Weil. Trotzdem sei er froh, dass auch ausländische Saisonarbeiter einreisen konnten. Mit dem Flugzeug kamen vor wenigen Tagen die ersten Erntehelfer nach Deutschland.

Mehr Unabhängigkeit vom globalen Markt

Aus wirtschaftlicher Sicht macht die Corona-Krise Weils zufolge deutlich, wie abhängig man von weit entfernt liegenden Produktionsstätten etwa China sei. Aktuell betreffe das wichtige Produkte wie Masken oder Schutzanzüge. „Wir werden umdenken und sicherstellen müssen, dass wir wichtige Industrieproduktionen zukünftig auch hier bei uns in Deutschland beziehungsweise in Europa vorhalten – dafür bedarf es kluger staatlicher Steuerung“, sagte der SPD-Politiker. Man wolle die Globalisierung nicht rückgängig machen, müsse aber in bestimmten Bereichen unabhängiger vom weltweiten Markt werden.

Pflegekräfte müssen besser bezahlt werden

Auch das Gesundheitssystem zeige in der aktuellen Krise einige Schwächen, sagte Weil. Es wäre wichtig, dass Pflegekräfte eine gute Entlohnung bekommen. „Dieser auch in normalen Zeiten sehr fordernde Job muss besser bezahlt werden. Dann werden sich auch wieder mehr Menschen dafür entscheiden.“

Weiter trat er für eine flächendeckend solide Gesundheitsversorgung in niedersächsischen Krankenhäusern ein. „Es geht nicht an, dass sich einige private Krankenhäuser die Rosinen herauspicken mit gut bezahlten Spezialleistungen und andere die oft unterbezahlte Kärrnerarbeit leisten“, sagte Weil. Auch dies sei für ihn ein Aspekt von sozialer Markwirtschaft und Daseinsvorsorge.

Von dpa/RND