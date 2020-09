Weihnachtsmärkte werden in Corona-Zeiten zur Herausforderung für die Städte. In Lüneburg soll er unter bestimmten Regeln stattfinden, doch das Land hat der Idee noch nicht zugestimmt.

Lüneburg will Weihnachtsmarkt trotz Corona: Wie entscheidet das Land Niedersachsen?

Corona-Krise - Lüneburg will Weihnachtsmarkt trotz Corona: Wie entscheidet das Land Niedersachsen?

Corona-Krise - Lüneburg will Weihnachtsmarkt trotz Corona: Wie entscheidet das Land Niedersachsen?