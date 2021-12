Corona - Familienbesuch an Weihnachten: So reisen Sie am sichersten

Um an den Feiertagen die Familie zu sehen, nehmen viele Menschen lange Reisen auf sich. Zu Zeiten der Pandemie ist jede Reise jedoch mit einem Risiko verbunden. Auf was man achten sollten, weiß der Infektiologe Prof. Dr. Jan Rupp.