Weihnachten, Schule, Einkaufen: Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Niedersachsen

Hannover

Das Schließen der Restaurants, die Maskenpflicht in den Schulen und in öffentlichen Nahverkehrsmitteln seit Anfang November hat die Corona-Infektionen nicht ausreichend bremsen können. Bund und Länder haben sich daher am Sonntag nach kurzer Beratung auf einen Lockdown ab Mittwoch, 16. Dezember, geeinigt, der bis Sonntag, 10. Januar 2021, halten soll. Was das für Weihnachten und Silvester in Niedersachsen bedeutet, lesen Sie hier.

Schließen ab Mittwoch die Schulen und Kitas?

Einige Bundesländer wie Bayern wollen das so umsetzen, Niedersachsen lässt die Schulen dagegen offen, hat aber die Präsenzpflicht ausgesetzt. Alle Schülerinnen und Schüler können auf Wunsch ab Montag zu Hause bleiben. Sie haben dann aber noch nicht Ferien, sondern bekommen Aufgaben und Unterricht, so weit das möglich ist, online ( Homeschooling). Auch Kitas sollen ihren Präsenzbetrieb herunterfahren.

Wenn die Kitas und Schulen schließen, habe ich ein Betreuungsproblem – was mache ich dann?

Laut Beschluss von Bund und Ländern soll in jedem Fall eine Notbetreuung eingerichtet werden, Details sind aber noch offen. Zudem heißt es in dem Beschluss von Bund und Ländern: „Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.“ Wie eine solche Regelung aussehen könnte, die Sache des Bundestages oder der Bundesregierung wäre, ist ebenfalls noch offen.

Wird es Ausgangssperren geben?

Nicht zwangsläufig, aber der Beschluss von Bund und Ländern sieht sie als Möglichkeit vor: Wenn in Landkreisen der Inzidenzwert auf über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche steigt, soll die Bewegungsfreiheit der Menschen maximal eingeschränkt werden. Wie genau diese ausformuliert werden, ist noch offen. In Frankreich etwa wurden bereits zweimal Ausgangssperren verhängt, bei denen Bürgerinnen und Bürger ihr Zuhause nur einmal am Tag für wichtige Erledigungen verlassen durften.

Kann ich jetzt noch Weihnachtsgeschenke kaufen?

Nur noch bis Dienstag dürfen die Kaufhäuser und Shops in den Innenstädten offen haben. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Ja, aber Sie müssen sich beeilen. Bis einschließlich Dienstag dürfen die Kaufhäuser, Boutiquen, Buchhändler und andere Einzelhandelsgeschäfte noch ihre Pforten öffnen, ab Mittwoch nicht mehr. Ausgenommen sind Geschäfte, die Waren für den täglichen Bedarf verkaufen, wie Supermärkte, Drogerien, Reformhäuser oder Apotheken – was aber bei der Suche nach Geschenken nur bedingt hilfreich sein dürfte. Wer ab Mittwoch noch Geschenke braucht, wird weitestgehend auf den Onlinehandel zurückgreifen müssen, sollte sich damit aber ebenfalls nicht zu viel Zeit lassen. Denn die Lieferfristen können länger werden, je stärker die Paketdienste ausgelastet sind.

Was ist mit dem Weihnachtsbaumverkauf?

Der Verkauf von Weihnachtsbäumen ist von dem Lockdown nicht betroffen, ebenso wie unter anderem der Verkauf von Zeitungen und Tierbedarf. Reinigungen und Waschsalons dürfen ebenfalls öffnen.

Kann ich die Weihnachtsgeschenke noch verschicken?

Ja. Poststellen sind ebenfalls vom Lockdown ausgeschlossen und bleiben geöffnet.

Wie viele Personen dürfen sich zum Weihnachtsfest treffen?

Grundsätzlich gilt bereits jetzt und noch bis zum 10. Januar, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen sollen – Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht gezählt. Vom 24. bis zum 26. Dezember gibt es von dieser Regel eine Ausnahme. Laut Beschluss von Bund und Ländern darf Weihnachten jeder mit „dem engsten Familienkreis“ feiern, also Eltern, Geschwistern, Kindern, Enkeln, Nichten und deren jeweiligen Lebenspartnern, „auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahren bedeutet“. Allerdings gibt es auch hier eine Grenze: Erlaubt sind bis zu vier zusätzliche Gäste aus der Verwandtschaft, die über den eigenen Hausstand hinausgehen. Es wird aber geraten, in den fünf bis sieben Tagen vor dem Fest die eigenen Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren (Schutzwoche). Außerdem appellierte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller an alle Menschen, die Freiräume der Regeln nicht um jeden Preis voll auszukosten, sondern sich wo immer es geht, selbst zu beschränken.

Kann ich an verschiedenen Weihnachtstagen mit verschiedenen Menschen feiern?

Grundsätzlich ist das erlaubt, allerdings sollte es sich dabei um direkte Angehörige oder Lebenspartner handeln. Zudem gilt auch hier die Empfehlung der Regierungschefs von Bund und Ländern, dass „man nicht alles machen muss, was möglich ist“.

Kann ich an Weihnachten meine Kinder im Ausland besuchen?

Von Reisen ins Ausland wird abgeraten, sie sind aber nicht verboten. Wer in ein ausländisches Risikogebiet reist, muss sich vor seiner Rückkehr bei einreiseanmeldung.de digital anmelden und nach der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne begeben. Diese Quarantäne kann durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden, der aber frühestens fünf Tage nach Rückkehr gemacht werden darf. Als Risikogebiet zählen Länder oder Regionen, in denen der Inzidenzwert über 50 liegt – also aktuell fast jedes Land in Europa und viele Länder weltweit. Die aktuelle Liste der Länder findet sich auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts.

Was ist mit dem Weihnachtsgottesdienst?

Der Gottesdienst am Heiligen Abend oder den Weihnachtstagen ist grundsätzlich möglich, allerdings unter den bekannten Einschränkungen: Besucher müssen mindestens 1,5 Meter Abstand von einander halten und auch am Platz Maske tragen. Einzelne Personen etwa am Altar dürfen singen, die Gemeinde nicht. Wo es voll werden könnte, muss es vorher ein Anmeldeverfahren geben. Über die Details wollen die Regierungschefs in den kommenden Tagen noch mit den Kirchen sprechen.

Wie groß darf meine Silvesterfeier werden?

Silvesterfeuerwerk darf in diesem Jahr nicht in den Handel. In den Städten wird es daher nicht so laut und bunt werden wie in den vergangenen Jahren. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Nur im sehr kleinen Kreis. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, zuzüglich Kinder unter 14 Jahren. Versammlungen auf beliebten Plätzen wie dem Opernplatz oder dem Kröpcke in Hannover sind verboten. Vom Abfeuern von Böllern und Raketen wird abgeraten, allerdings dürfte ohnehin nicht viel Pyrotechnik im Umlauf sein – denn der Verkauf von Feuerwerk wird in diesem Jahr verboten.

Wie lange sollen die Maßnahmen gelten?

Der Lockdown soll bis zum 10. Januar 2021 gelten. Am 5. Januar wollen die Regierungschefs von Bund und Ländern wieder zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen ab 11. Januar zu beraten.

Von Heiko Randermann