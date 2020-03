Wegen Klopapier-Hamsterkäufen: Feuchttücher beeinträchtigen Abwasserentsorgung

Hannover

Die Samtgemeinde Ottersberg (Landkreis Verden) hat einen dringenden Hinweis veröffentlicht, in dem die Bürger aufgefordert werden, keine Feuchttücher mehr über die Toiletten zu entsorgen. Der Grund: Dies hat zuletzt stark zugenommen, führt aber dazu, dass Pumpwerke im Abwasserleitungssystem und Rechen in der Kläranlage verstopfen.

Tücher lösen sich nicht auf

Feuchttücher lösen sich als Vliese nicht auf, sondern verbinden sich und bilden lange, zopfartige Gebilde. „Die Feuchttücher gehören deshalb in den Hausmüll", betont Ottersbergs Bürgermeister Horst Hofmann. Für das Phänomen dürfte seiner Einschätzung nach der in der Corona-Krise vorhandene Bedarf nach häufiger Desinfektion und Handhygiene verantwortlich sein.

Andernorts ist das Problem noch nicht virulent, aber im Bewusstsein. Der Abwasserbehandlungsbetrieb der Stadt Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat präventiv einen Feuchttücher-Hinweis auf seiner Internetseite veröffentlicht. Neustadt ist eine der flächengrößten Städte Deutschlands und hat ein entsprechend weites Kanalnetz mit allein 120 Pumpwerken. Für den Bedarf an Feuchttüchern hat ein Mitarbeiter der technischen Leitung einen ähnlichen Erklärungsansatz wie Bürgermeister Hofmann in Ottersberg, der sich jedoch in einem Punkt unterscheidet. „Wenn Leute kein Toilettenpapier bekommen, weil andere es gehamstert haben, brauchen sie irgendwann auf dem Klo etwas anderes..."

In Hannover steigt der Wasserverbrauch

Bei der Stadt Hannover sind nach Auskunft der Stadtentwässerung bisher keine Probleme durch Feuchttücher zu verzeichnen, obwohl der Wasserverbrauch steigt und damit mehr Abwässer zu reinigen sind. Auch dafür dürfte häufigeres Händewaschen durch die Einwohner der Grund sein. Die Stadtentwässerung appelliert, außer Toilettenpapier „keine Ersatzprodukte wie Desinfektions-, Taschen- oder Vliestücher über die WCs zu entsorgen.“

Von Bernd Haase