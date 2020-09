Göttingen

Weltreise ohne Aussicht auf ein baldiges Ende: Marius König und Shinyoung Park aus Göttingen sitzen seit März in Kolumbien fest. Eigentlich sollte das südamerikanische Land nur eine weitere Station auf ihrer auf zweieinhalb Jahre ausgelegten Reise um die Welt sein. Doch Corona machte dem jungen Paar einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Seitdem bemühen sich König und Park um eine Rückkehr nach Deutschland und Göttingen – bisher vergeblich, auch, weil sie ein internationales Paar sind. Die Geschichte einer Odyssee, bei der die Beteiligten nicht vom Fleck kommen.

Im Oktober 2018 starteten König und Park das Abenteuer ihres Lebens: Einmal um die Welt in 30 Monaten. Von Südkorea, wo Park geboren wurde, reiste das junge Paar durch Ozeanien und Asien, wanderte und trampte durch Europa. Im Februar 2020 folgte der Flug über den großen Teich nach Kolumbien – dort sitzen die beiden, Jahrgang 1992 und 1993 und seit fünf Jahren ein Paar, nun fest.

Stromausfälle sind an der Tagesordnung

„Eigentlich hielten wir es für eine gute Idee, nach Südamerika zu gehen“, schreiben die beiden in einem Reisebericht, den sie für die große kolumbianische Zeitung El Espectador verfasst haben. Denn im Frühjahr war der Kontinent im Gegensatz zu anderen Regionen der Erde noch fast coronafrei.

Die Idee stellte sich als weniger gut heraus, als gedacht. Nun wohnen König und Park auf unbestimmte Zeit in einem kleinen Apartment im Dorf Taganga oberhalb der Metropole Santa Marta an Kolumbiens Atlantikküste. Stromausfälle seien an der Tagesordnung, berichtet König während eines Internetanrufs, der wegen technischer Probleme erst nach mehreren Versuchen zustande kommt.

Mitte März, als auch in Deutschland wegen der damals eben erst von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie eingestuften Corona-Krise das öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand kam, setzte die kolumbianische Regierung eine Ausgangssperre in Kraft. König und Park waren da gerade in der Nähe von Mingueo, nahe der Grenze zu Venezuela – und kamen nicht mehr weg.

Abenteuerliche Zeit der Ausgangssperre

„Wir haben drei Monate lang in unserem Zelt gelebt, auf dem Campingplatz einer kolumbianisch-venezolanischen Familie. Es gab keinen Strom und kein Internet“, berichtet das Paar. Die einzigen Menschen, die sie in dieser Zeit sahen, waren einige Fischer und die Arbeiter einer Finca, die einem 95-jährigen Millionär gehörte, der angeblich für den Drogenboss Pablo Escobar gearbeitet hat. Im Wesentlichen, schreiben die beiden, hätten sie sich in dieser Zeit von Früchten ernährt, die sie auf der Finca ernten durften. Auf Umwegen ging es schließlich für König und Park nach Taganga, wo sie bis heute wohnen.

Im August gab es für die beiden Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre Heimat: Deutschland änderte seine Einreisebestimmungen für internationale Paare. König und Park buchten Flugtickets für Anfang September – und sitzen trotzdem weiterhin in Kolumbien fest: Die Flugtickets seien storniert worden, berichtet König. Kolumbien entschied sich gegen die Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs.

Paar sieht das Positive an seiner Situation

So bleibt dem Paar nur, sich weiterhin mit seiner Situation zu arrangieren. Das täten sie recht erfolgreich, findet König: Seine Freundin arbeitet mittlerweile online als Sprachlehrerin, um etwas Geld dazuzuverdienen – ewig reiche das Geld schließlich nicht. Vor allem aber unterstreicht König die positiven Seiten des Abenteuers, das so ganz anders als geplant gelaufen ist: „Wir haben einen Einblick in Kolumbien gekriegt, den wir sonst nie bekommen hätten. Wir haben die Menschen kennengelernt, erlebt, wie sie mit der Pandemie umgehen.“

So lange sie in Kolumbien sind, wollen König und Park in ihrem Apartment bleiben. „Hier fühlen wir uns einigermaßen sicher, auch wenn die Kriminalität zuletzt deutlich zugenommen hat“, sagt König. Viele Freunde seien bereits ausgeraubt worden, sie selbst noch nicht. Zwar sei vieles in den vergangenen Monaten günstiger geworden, aber die Menschen hätten auch weniger Geld als zuvor: „Man merkt, dass die Leute verzweifelt sind.“

Kolumbien: Zahlen und Fakten Kolumbien ist der flächenmäßig viertgrößte und nach Bevölkerung zweitgrößte Staat Südamerikas. Mit rund 1,13 Millionen Quadratkilometern Fläche ist Kolumbien dreimal so groß wie Deutschland, hat jedoch nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner der Bundesrepublik, nämlich 49 Millionen. Davon leben fast 7,5 Millionen in der Hauptstadt Bogotá. Kolumbien ist eine präsidentielle Demokratie, die Landessprache ist Spanisch. Kolumbien gilt als gefährliches Reiseland. Auch, wenn sich die Situation in den vergangenen Jahren entspannt hat, spricht das Auswärtige Amt eine Reihe von Reisewarnungen aus. Drogenkriege und der Konflikt mit der Farc-Guerilla prägten das Land Das tropische Land ist weltweit führend in der Produktion von Smaragden. Wichtige Exportgüter sind Kaffee, Bananen, Kartoffeln - und noch immer Kokain. Brot für die Welt gab 2009 an, dass 70 Prozent der weltweiten Kokainproduktion aus Kolumbien kamen.

Die Krux mit der Bürokratie

Währenddessen setzt Königs Vater André in Göttingen alle Hebel in Bewegung, um seinem Sohn und dessen Freundin eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen. „Die Festsetzung der beiden im März war für uns als Eltern das Schlimmste“, sagt er. Das Auswärtige Amt sei nicht nur wegen technischer Probleme in Kolumbien keine große Hilfe gewesen – irgendwann seien einfach die Telefone abgeschaltet worden. André König versucht nun, auf die Göttinger Bundestagsabgeordneten Thomas Oppermann ( SPD) und Fritz Güntzler ( CDU) einzuwirken, damit diese in Berlin ihren Einfluss geltend machen können – bislang ohne Erfolg.

Wann es jetzt für die beiden Weltreisenden zurück nach Deutschland geht, ist offen. Denn: Die Einreiseregeln für internationale Paare gelten für sie offenbar nur eingeschränkt – schließlich sind sie nicht getrennt, sondern sitzen zusammen auf einem anderen Kontinent fest. Park hat nur die südkoreanische Staatsbürgerschaft. Das habe es schon vorher nicht einfacher gemacht, sagt König. Ihnen sei sogar vorgeschlagen worden, zeitversetzt nach Deutschland zurückzukehren. Eine andere Möglichkeit: Jeder könnte in sein Heimatland zu fliegen. Keine gute Idee, fanden König und Park: Erstens gebe es ohnehin keine internationalen Flüge, zweitens wüssten sie dann nicht, wann sie sich wiedersehen könnten.

„Was für eine seltsame Zeit“

Die Flughäfen in Kolumbien sollen jetzt im Oktober wieder den Betrieb aufnehmen, heißt es von offizieller Stelle. König glaubt nicht wirklich daran. Eine weitere Hoffnung bleibt für das Paar: König und Park wollen jetzt versuchen, Plätze in einem der Rückholflüge der Europäischen Union zu ergattern, die für September angekündigt sind. Ob Park als Südkoreanerin mitfliegen darf, wissen sie noch nicht.

Kolumbien haben die beiden ins Herz geschlossen. Auch nach sechs Monaten unfreiwilligen Aufenthalts würden sie eines Tages gern zurückkommen, schreiben sie – nur nicht allzu bald. Und bis sie das Land überhaupt verlassen können, wollen sie das Beste aus ihrer Lage machen und ihr soziales Leben in Südamerika pflegen, allen Widrigkeiten zum Trotz. Normal sei zurzeit ohnehin nichts, schreiben König und Park: „Was für eine seltsame Zeit der Menschlichkeit, in der wir leben.“

Sie erreichen den Autor per Mail an lokales@goettinger-tageblatt.de.

Von Tammo Kohlwes