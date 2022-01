Hannover

In Niedersachsen sind aktuell 410 Kita-Gruppen wegen Corona-Fällen geschlossen. Das hat das Kultusministerium nach der Ankündigung einer Kita-Testpflicht vom 15. Februar am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Demnach sind 44 Kindertagesstätten komplett und 180 weitere teilweise geschlossen. Landesweit gibt es 5700 Kitas.

Für rund 700 Kinder im Vorschulalter wurden am Mittwochmorgen Infektionen gemeldet, hinzu kamen 360 Ansteckungen bei den Fachkräften. Erfasst werden dabei nur Positivfälle aus Gruppen, die geschlossen wurden. Infizierte Kinder oder Beschäftigte, deren Ansteckung nicht zu einer Schließung von Gruppen führt, werden von den Einrichtungen und Trägern nicht an das Landesjugendamt gemeldet.

An den niedersächsischen Schulen stieg die Zahl der aktuell infizierten Schülerinnen und Schüler auf 9070. Anfang vergangener Woche hatte es erst 2800 Fälle gegeben. Beim Schulpersonal wurden rund 750 aktuelle PCR-bestätigte Ansteckungen gemeldet (17. Januar: 310).

Zwei Grundschulen sind vollständig im Distanzlernen. An 31 weiteren Schulen sind einzelne Klassen oder Jahrgänge im Distanzunterricht.

Inzidenzen in Niedersachsen steigen weiter

Die aktuelle Corona-Infektionswelle schlägt sich immer mehr auch in den Zahlen für den Nordwesten nieder. Laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen bis zum Mittwoch auf 770,1. So viele Menschen je 100 000 Einwohner infizierten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus. Tags zuvor hatte der Wert noch bei 752,2 gelegen. In der Region Hannover beträgt die Inzidenz aktuell noch höher bei 894.

Auch in absoluter Betrachtung nahmen die Neuansteckungen weiter zu - von 10 005 am Dienstag auf zuletzt 10 937. Es wurden außerdem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Zentraler Indikator für die Bewertung der niedersächsischen Corona-Lage ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Infizierte innerhalb von sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gerechnet neu ins Krankenhaus kamen. Der Wert wuchs von 6,9 auf 7,3. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den Klinken erhöhte sich von 4,9 auf 5,2 Prozent.

Unter allen Kommunen hatte nach Angaben der Landesregierung abermals die Stadt Delmenhorst die höchste Sieben-Tage-Inzidenz, hier wurde ein Wert von 1487,7 gemeldet. Darauf folgten am Mittwoch Salzgitter (1287,2) und der Kreis Harburg (1273,4).

