Wegen Atombombenabwurf: Göttingen soll Forscher Oppenheimer nicht ehren

Göttingen

Die Stadt Göttingen soll nach Ansicht der örtlichen Anti-Atom-Initiative die Ehrung für den Physiker und Atomforscher Robert Oppenheimer zurücknehmen. „ Robert Oppenheimer ist der ‚Vater der Atombombe‘“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben der Initiative an die Fraktionen im Göttinger Stadtparlament. „Er hat die Bomben im Auftrag des US-amerikanischen Kriegsministeriums mit anderen Atomwissenschaftlern entwickelt.“ Anlass für den Vorstoß ist der 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima.

Oppenheimer sei maßgeblich verantwortlich dafür, dass die Bomben über dicht besiedelten Städten in Japan abgeworfen wurden: „Er wollte eine möglichst drastische Wirkung erzielen – wollte das Ergebnis seiner Forschung erleben.“ Die Bedenken anderer Atomwissenschaftler gegen den Einsatz der Bombe hätten Oppenheimer nicht erreicht. Trotz des Todes zahlreicher Menschen und der langen Leiden Überlebender habe er die Abwürfe Zeit seines Lebens verteidigt, erklärte die Initiative weiter.

Oppenheimer promovierte in Göttingen

Die Stadtverwaltung hatte 2018 eine Tafel an Oppenheimers früherem Wohnhaus in Göttingen anbringen lassen. Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) wurde in New York als Sohn deutsch-jüdischer Eltern geboren. Nach einem Studium in den USA kam er 1926 nach Göttingen und promovierte dort ein Jahr später bei dem Nobelpreisträger Max Born.

1942 übernahm der Physiker die wissenschaftliche Leitung des „Manhattan-Projektes“, in dem alle Tätigkeiten der USA zum Bau einer Atombombe zusammengeführt wurden. Nach dem Abwurf der ersten Bomben auf Japan wurde Oppenheimer vielen anderen Quellen zufolge zu einem erklärten Gegner der Nuklearwaffen. In Göttingen wohnte Oppenheimer nur wenige Meter vom heutigen Hiroshima-Platz entfernt, der an die Schrecken des Atomkrieges erinnert.

„Wir bitten die Vertreter der Stadt, die Ehrung dieses skrupellosen Wissenschaftlers zu überdenken, die Ehrentafel zu entfernen oder mit einer Zusatztafel zu versehen“, heißt es im Schreiben der Anti-Atom-Initiative. Auf der Zusatztafel solle über Oppenheimers Rolle beim Abwurf der todbringenden Bomben informiert werden.

