Wegen 2G plus: Ungeimpfter AfD-Abgeordneter Joachim Wundrak darf nicht in Sitzung

Berlin/Hannover

Der nach eigener Aussage ungeimpfte AfD-Abgeordnete Joachim Wundrak wurde am Mittwoch von dem geheim tagenden Auswärtigen Ausschuss ausgeschlossen. Grund ist die in dieser Woche in Kraft getretene 2G-plus-Regel im Bundestag sowie fehlender Platz im Sitzungssaal. „Faktisch sind meine Abgeordnetenrechte verletzt worden“, sagte Wundrak am Donnerstag dem Nachrichtenportal t-online. „Das ist eine Beeinträchtigung meines Mandats, überrascht bin ich aber nicht über die politischen Beweggründe.“ Wundrak war auf Platz eins der niedersächsischen AfD-Landesliste in den Bundestag eingezogen.

Kein digitales Zuschalten möglich

Seit Einführung der 2G-plus-Regel haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Plenarsaal im Bundestag sowie zu den regulären Plätzen in den Ausschüssen, sie müssen zusätzlich einen Test oder eine Auffrischungsimpfung nachweisen. Wer ungeimpft und nicht genesen ist, muss im Plenarsaal in einem separaten Bereich auf der Besuchertribüne teilnehmen. Ein Problem im Fall des Auswärtigen Ausschusses: Im Sitzungssaal gibt es keine Tribüne. Weil das Gremium geheim tagt, ist auch ein digitales Zuschalten von Abgeordneten nicht möglich.

Ausschussvorsitzender verteidigt Entscheidung

Der SPD-Abgeordnete Michael Roth, Vorsitzender des Ausschusses, verteidigte die Entscheidung: „Wir konnten so schnell keine vernünftige Lösung für das Problem finden. Ich fühle mich als Vorsitzender dem Schutz der Abgeordneten verpflichtet.“ Er habe deswegen in der Runde der Obmänner aller Fraktionen vorgeschlagen, dass Wundrak dieses Mal nicht teilnehmen könne. „Mit dem Verfahren waren alle Obmänner einverstanden – außer der Obmann der AfD.“ Für die nächste Sitzung arbeite man in Zusammenarbeit mit der Bundestagsverwaltung nun an einer „verantwortbaren Lösung“, so Roth.

