Am Montagmorgen hat sich die Situation rund um die Wasserknappheit in Lauenau etwas entspannt, wie Samtgemeinde Bürgermeister Georg Hudalla bestätigte. Aktuelle könne in dem Ort die Wasserversorgung für unter anderem Trinkwasser, zu Hygienezwecken oder zum Kochen sichergestellt werden. "Aktuell muss keiner die Angst haben, dass kein Wasser aus dem Hahn kommt", so Hudalla.

Dennoch betont der Verwaltungschef: "Das bleibt nur so, wenn wir weiterhin sparsam mit dem Wasser umgehen". So ruft er die Lauenauer noch einmal dazu auf, das Wasser wirklich nur zu absolut notwendigen Tätigkeiten zu verwenden. So solle beispielsweise fürs Blumengießen dringend auf Brauchwasser zurückgegriffen werden, das unter anderem die Feuerwehr zur Verfügung stellt. "Man muss aktuell auch einfach in Kauf nehmen, dass der Rasen vielleicht einmal zwei Wochen nicht saftig grün aussieht", betont Hudalla.

Unterstützung aus ganz Schaumburg

Zu der aktuellen Entspannung ist es aber nicht nur durch das sparsame Verhalten der Lauenauer gekommen. In ganz Schaumburg wurde vom Wasserverband Nordschaumburg zum bewussten Umgang aufgerufen - und das hat Erfolge erzielt. Der Wasserverband konnte die so erzeugten Ersparnisse in die Leitungen nach Lauenau einspeisen.

Der Samtgemeinde Bürgermeister spricht daher ein großes Dankeschön an alle Unterstützer sowie die sparsamen Bürger aus Lauenau und ganz Schaumburg aus. "Nur gemeinsam sind wir in der Lage, die Situation zu bewältigen." Die Wasserknappheit könne nur mit dieser Akzeptanz bekämpft werden.

Angespannte Lage bis Oktober

Eine Entwarnung gibt Hudalla aber ganz bewusst noch nicht heraus. "Selbst wenn die Hitze nachlassen sollte oder es ein bisschen regnet, reicht das nicht, um die Lage insgesamt zu entspannen", warnt der Verwaltungschef. In der Regel werden die Einspeisungen aus den Quellen im Deister im September niedriger. Dann zeigen sich die Auswirkungen des Sommers erst richtig. Daher betont Hudalla: "Bis zum Herbst haben wir sicherlich damit zu tun. Wir müssen auch im September und Oktober noch sparsam bleiben."

Von RND/ Isabell Remmers