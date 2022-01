Für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen gilt ab dem 15. März eine Corona-Impfpflicht. Eine Pflegerin aus dem Kreis Schaumburg will sich dennoch nicht mit den gängigen Corona-Impfstoffen impfen lassen. Sie nimmt dafür sogar den Verlust ihres Jobs in Kauf. Doch was sind ihre Ängste und Argumente?