Walsrode

Ein verirrter Mann aus einem Altenheim in Walsrode im Heidekreis ist nur mit Glück nicht unter einen Güterzug geraten. Dank einer Notbremsung sei die Lokomotive etwa zehn Meter vor dem im Gleisbett sitzenden Mann zum Stehen gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher in Walsrode am Donnerstag.

Der demenzkranke 77-Jährige war am Vorabend gegen halb neun von dem Altenheim im Ortsteil Bomlitz als vermisst gemeldet worden. Die Polizei leitete eine Suchaktion ein, bei der auch Spürhunde und ein Hubschrauber eingesetzt wurden. Auch etwa 100 Feuerwehrleute halfen. Trotzdem blieb die Suche die Nacht über ergebnislos.

Anzeige

Mann war am Kopf verletzt

Entdeckt wurde der Vermisste schließlich am Donnerstag gegen 6.15 Uhr von dem Lokomotivführer, dessen Zug im Werksverkehr unterwegs war. „Glücklicherweise herrscht an der Stelle Schrittgeschwindigkeit“, sagte Polizeisprecher Tarek Gibbah. Der alte Mann habe sich am Kopf verletzt, vermutlich durch einen Sturz, und sei unterkühlt gewesen. Ansonsten sei er unverletzt gewesen, sagte Gibbah. Zur Vorsorge wurde der 77-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Von RND/lni