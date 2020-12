Henstedt-Ulzburg

Ein Mann fährt bei einer Anti-Rechten-Demonstration mutmaßlich in eine Reihe von Demonstranten und verletzt sie teilweise schwer. So geschehen am Rande einer Anti-AfD-Demo am 17. Oktober in Henstedt-Ulzburg ( Schleswig-Holstein). Wie jetzt bekannt wird, handelte es sich bei einer der Verletzten um eine junge schwarze Frau. Die Staatsanwaltschaft Kiel bestätigt das auf Anfrage. Die Ermittlungen der Polizei würden weiter andauern, sagt Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Fast zwei Monate nach der Tat würden weitere Zeugen vernommen. Bisher gebe es keine ausreichend belastbaren Erkenntnisse für einen Tötungsvorsatz, also eine absichtlich durchgeführte Tat.

Ergebnisse der Ermittlungen 2021 erwartet

Der Staatsschutz versucht nun, ein möglichst objektives Bild zu bekommen und befragt dazu auch eine Reihe Unbeteiligter. Je nach Stand der Ermittlungen kann sich der Vorwurf noch ändern. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Ergebnisse erst im kommenden Jahr vorliegen werden.

Ginge es nach „Aufstehen gegen Rassismus Hamburg“, läge eine rassistisch motivierte Tat auf der Hand: „Hier hat es einen Skandal gegeben und der wird einfach nicht aufgegriffen“, sagt Leo Kollwitz von dem Bündnis, das sich aus verschiedenen Organisationen zusammensetzt und gegen die AfD und Rassismus auf die Straße geht. „Nach den Aussagen, die wir gehört haben, war das volle Absicht“, sagt er. „Oder was soll das sonst sein, wenn jemand vor einem Auto weglaufen muss, das einen treffen will, nur weil man politisch anders denkt?“ Denn Verbindungen des Fahrers zur rechten Szene seien bekannt.

Auch die Initiative „Segeberg bleibt bunt“, die in Henstedt-Ulzburg dabei war, sowie die Antifa Pinneberg ärgert die Vorgehensweise. Die Gruppierungen schildern den Vorfall teils emotional auf ihren Plattformen. Hinzu kommen „eigene Ermittlungen“ aus dem linken Spektrum, die – gesetzlich grenzwertig – persönliche Daten des Tatverdächtigen verbreiten.

In Henstedt-Ulzburg demonstrierten am Sonntag nach dem Vorfall rund 300 Teilnehmer gegen rechte Gewalt. Quelle: Daniel Friederichs

Verletzte Frau schildert die furchtbaren Momente

„Dass Rechte Autos als Waffe benutzen, habe ich schon oft gehört“, sagt die junge Frau, die angefahren wurde und danach im Krankenhaus behandelt werden musste, am Mittwoch. „Wenn man aber selbst von einem verfolgt wird, ist das eine ganz andere Nummer.“ Sie habe sich bis heute nicht von den Verletzungen erholt, konnte wochenlang nicht laufen. Aus Angst vor neuen Übergriffen möchte sie lieber anonym bleiben.

Sie schildert dennoch, wie sie die Momente erlebt hat. Demnach sei der Fahrer aus einer Parklücke auf den Gehweg gefahren. „Ich bin einfach nur gerannt“, sagt sie. „Er hat mich wirklich gejagt.“ Dann sei sie getroffen und zur Seite geschleudert worden, war kurzzeitig bewusstlos. „Ich kann nicht sagen, wie schnell das Auto war. Aber würde mich jemand fragen, ob das Absicht war, würde ich das hundertprozentig mit Ja beantworten“, so die Hamburgerin. „Ich war noch nie in so einer Situation und wünsche es auch niemandem.“ Sie hatte eine gestauchte Halswirbelsäule, eine Schädel-, Thorax- und Oberschenkelprellung, gebrochene Rippen und Schürfwunden davongetragen.

Begriff „Verkehrsunfall“ sorgt für Unmut

Was die Initiativen und auch sie am meisten ärgert ist der Begriff „Verkehrsunfall“, der von der Polizei an dem Abend in einer Mitteilung verwendet wurde. Sie musste im Krankenhaus davon lesen. Die Polizei hatte den Begriff jedoch wenig später in einer weiteren Mitteilung korrigiert und die Tat als Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingestuft. Diese Vorwürfe stehen weiterhin im Raum. „Und die sind nicht unerheblich“, sagt Matthias Arends, Sprecher der Polizeidirektion in Kiel. Der Begriff Unfall sei damals unglücklich gewählt gewesen.

Grundsätzlich ordne der Staatsschutz die Situationen nach bestimmten Tatbestandsmerkmalen ein – gründlich sowie nach geltendem Recht und Gesetz. „Laufende Verfahren können sich jederzeit ändern“, so Arends. Für Unruhe bei der Demonstration hatte auch ein Warnschuss eines Beamten gesorgt. Dieser sei gefallen, um die hitzige Lage unter Kontrolle zu bringen, hieß es bereits im Oktober.

Den Initiativen geht die Aufmerksamkeit zu dem Zwischenfall nicht weit genug. Wie „Aufstehen gegen Rassismus Hamburg“ mitteilt, sollen in den kommenden Tagen in der Region entsprechende Plakate aufgehängt werden. Auch über eine weitere Demonstration im kommenden Jahr wird nachgedacht, sagt Leo Kollwitz.

Von Irene Burow