Welche Regeln gelten jetzt eigentlich fürs Einkaufen und Shoppen? Diese Frage haben viele Menschen im Kopf, denn die Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland – und oftmals gibt es auch noch Besonderheiten in Kreisen und Kommunen.

An dieser Stelle haben wir daher eine Übersicht, die zeigt, welche Regeln derzeit (Stand 7. April 2021) gelten. Das spannende daran: Die Länder in Norddeutschland haben Regeln gefunden, die zum Teil ziemlich weit auseinander liegen. Die Regeln reichen von „Click & Meet“, also der Termin-Reservierung, über eine Corona-Testpflicht vor dem Besuch des Einzelhandels bis hin zum fortwährenden Lockdown für den Händler „um die Ecke“, wenn denn die Inzidenzen dort sehr hoch sind. Und einem „Einkaufstourismus“, also dass Bürger aus einem Bundesland im Nachbarland einkaufen gehen, wollen die Länder in der Regel einen Riegel vorschieben.

Das gilt in Schleswig-Holstein

Im Land Schleswig-Holstein konnten die Bürger zuletzt vielfach recht unbeschwert einkaufen gehen – doch nun musste der Handel vielerorts gemäß Stufenplan bereits auf „Click and Meet“ umstellen. In den Städten Kiel, Lübeck und Neumünster sowie den Kreisen Steinburg, Herzogtum Lauenburg und Stormarn ist derzeit nur noch Termin-Shopping erlaubt. Denn: In diesen Städten und Kreisen lag die Inzidenz am 31. März über 50.

Komplett geschlossen ist der Handel sogar in der Stadt Flensburg sowie den Kreisen Pinneberg (mit Ausnahme der Insel Helgoland) und Segeberg, denn hier lag die Inzidenz am 31. März über 100. Hier dürfen nur online vorbestellte Waren an der Ladentür abgeholt werden („Click and Collect“).

In den Kreisen Nordfriesland, Plön, Dithmarschen, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg bleibt der Einzelhandel geöffnet. Dabei kann weiterhin für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zunächst ein Kunde je 10 Quadratmeter bedient werden, ab 800 Quadratmetern Fläche darf eine Person pro 20 Quadratmetern einkaufen.

Die Regelungen in Schleswig-Holstein sind vorerst gültig bis zum 11. April. Schritte zu Öffnungen oder Verschärfungen werden im hohen Norden grundsätzlich im Wochenrhythmus getroffen.

Konkret bedeutet „Click and Meet“, dass das Einkaufen nur noch mit Erfassung der Kundendaten möglich ist. Es ist aber – anders als der Name vermuten lässt – keine Online-Reservierung eines Termins notwendig. Das geht auch per Telefon oder Klopfen beziehungsweise Rufen an der Scheibe oder Tür eines Ladens, wie die „Lübecker Nachrichten“ ausführen. Ganz spontanes schnelles Rein-und-Raus bei den Geschäften geht jedoch nicht.

Das gilt in Mecklenburg-Vorpommern

Seit Dienstag, 6. April, gilt in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend eine Testpflicht vor dem Geschäftsbesuch, für den in der Regel auch ein Termin nötig ist. Zur Shoppingtour muss ein negatives Corona-Ergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 24 Stunden alt ist. Derzeit gibt es fast 200 Schnelltesteinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Regelung gilt bereits seit 31. März für körpernahe Dienstleistungen wie den Friseur- oder Kosmetikstudiobesuch. Ausnahme bei der Regel bildet die Hansestadt Rostock. Hier tritt die Testpflicht erst am 10. April in Kraft.

Ausnahmen von der Testpflicht gelten für den Einzelhandel mit dem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel – also Supermärkte. Ohne Test dürfen in MV auch Drogerien, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken (wo man sich auch testen lassen kann), Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Blumenläden, Großhandel, Baumärkte und Gartenbaucenter sowie Buchhandlungen betreten werden. In allen diesen Läden muss man sich nicht anmelden. Auch der Nahverkehr ist von der Test-Regelung ausgenommen.

Nach Angaben der Landesregierung gilt die Testpflicht auch in Museen, weiteren Kultureinrichtungen und Beherbergungen zu nicht touristischen Zwecken. Auch in Fahrschulen müssen tagesaktuelle Schnelltests vorgelegt werden.

Eine Alternative zu den Schnelltests in den Testzentren sind Selbsttests. Für sie gibt es naturgemäß kein Zertifikat über das Testergebnis. Daher muss so ein Selbsttest „vor den Augen desjenigen erfolgt, der die Dienstleistung ausführt“, erläutert Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Kritisch äußern sich die Verbände in MV über die Regelungen: „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Kundschaft wegbleibt. Dies gilt insbesondere für die körpernahen Dienstleistungen“, sagt Sven Müller, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes VUMV. Eine Öffnung unter diesen Einschränkungen sei zwar besser als eine Schließung – es käme dem jedoch nahe, sagte er der „Ostsee-Zeitung“.

Das gilt in Hamburg

Für den Einzelhandel in Hamburg ist – ganz ähnlich wie in Teilen Schleswig-Holsteins – nur „Click & Collect“ erlaubt. Uneingeschränkt geöffnet sind nach Angaben des Senats der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, die Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker. Auch Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungskioske, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte sowie der Großhandel haben offen.

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sind unter besagten „Click & Collect“-Auflagen geöffnet. Baumärkte dürfen ihre Gartenabteilungen öffnen.

Das gilt in Niedersachsen

Einkaufen gehen, im Fitnessstudio trainieren, Kultureinrichtungen besuchen – all das soll in 14 ausgewählten Städten Niedersachsens in wenigen Tagen möglich sein. Noch geht es nirgends im Land. In den Modell-Kommunen soll erprobt werden, wie trotz hoher Infektionszahlen wieder Einrichtungen des öffentlichen Lebens geöffnet werden können. Dazu müssen Teilnehmer eine Teststrategie sowie Hygienekonzepte vorlegen.

Die Städte Aurich, Achim, Braunschweig, Buxtehude, Cuxhaven, Einbeck, Emden, Hann. Münden, Hildesheim, Lüneburg, Nienburg/Weser, Norden und Oldenburg sowie die Samtgemeinde Elbtalaue sind besagte Modell-Kommunen. Sie werden nun sichere Zone einrichten, um für Bürger dann beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte, die Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien zu öffnen. Der Zutritt zu einer sicheren Zone ist möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt und die von der Kommune vorgegebene App zur Kontaktnachverfolgung (etwa die Luca-App) genutzt wird. Los geht es ab 12. April.

Teilnehmende Kommunen in Niedersachsen müssen eine Teststrategie sowie Hygienekonzepte vorlegen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Die niedersächsische Landeshauptstadt wird nicht zu den Modell-Kommunen gehören, worauf Hannovers Händler enttäuscht reagieren. Entscheidender Grund für die Absage war die hohe Sieben-Tage-Inzidenz, die in Hannover die Grenze von 100 seit einigen Wochen überschreitet. Die Händler in der City sind zu – auch mit Termin und Tests kann man hier absehbar nicht shoppen gehen.

Geöffnet sind in Niedersachsen flächendeckend die Geschäfte für die Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Gütern des täglichen Bedarfs. Vielerorts gibt es aber die Möglichkeit des „Click & Collect“ – also der Bestellung der Ware und der Abholung im Geschäft. Etwa im Schuhladen oder im Baumarkt. Und es gibt auch in Niedersachsen die Möglichkeit des „Click & Meet“. Voraussetzung ist unter anderem eine vorherige Terminvereinbarung sowie, dass sich in den Geschäftsräumen nur eine Kundin oder ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten darf.

Diese Lockerung gilt nicht für sogenannte Hochinzidenzkommunen. Dies sind die Landkreise und kreisfreien Städte, für deren Gebiet die 7-Tage-Inzidenz mehr als 100 beträgt – also etwa in Hannover. Was das anbelangt, sind die Regeln in Niedersachsen also sehr ähnlich zu denen in Schleswig-Holstein (wo etwa in Flensburg oder im Kreis Segeberg wegen hoher Inzidenzen alles geschlossen ist).

Das gilt in Bremen

Die Stadt Bremen hat ihre Corona-Regeln zuletzt wieder verschärft. Weil der Inzidenzwert an mehreren Tagen hintereinander über 100 lag, hat der Senat die sogenannte „Corona-Notbremse“ gezogen: Das Einkaufen mit Termin ist wieder verboten.

Online bestellte Ware darf an der Ladentür abgeholt werden. Museen, Gedenkstätten und botanische Gärten sind an der Weser derzeit dicht.

Von Thomas Paterjey/RND