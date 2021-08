Göttingen

Die Corona-Pandemie hat sich in erheblichem Maß auf den Heimtiermarkt ausgewirkt: Die Tierheime, so wurde mehrfach berichtet, seien wegen des in Lockdown-Zeiten gestiegenen Bedarfs wie leer gefegt. Aber auch die Umsätze beim Haustierbedarf seien deutlich gestiegen.

Im Interview spricht Prof. Renate Ohr, als Volkswirtschaftlerin bis 2017 an der Universität Göttingen tätig, über den Handel mit Haustieren und den Einfluss von vierbeinigen Mitbewohnern auf die Psyche des Menschen.

Waren die Tierheime in den vergangenen Monaten wirklich so leer gefegt, wie oftmals zu lesen gewesen ist?

Das wurde vielleicht etwas pauschal dargestellt. In der Tat hat die Nachfrage, insbesondere bei Hunden, aber deutlich zugenommen, und es konnten zumindest oft sämtliche Hunde vermittelt werden, die als nicht problematisch galten. Auch Züchter hatten viele Anfragen, aber eine gute Hundezucht kann das Angebot nicht kurzfristig steigern. Dazu kam dann noch, dass Tierschützer wegen Corona weniger Tiere, beispielsweise geimpfte Hunde aus Tötungsstationen, per Flugzeug ins Land holen konnten. Deshalb ist der Handel mit dem Auto über die Grenze, insbesondere der Welpenhandel, weiter gewachsen.

Wie muss man sich den internationalen Welpenhandel vorstellen?

Es wird zum Teil mit gefälschten Impf- und Herkunftspapieren gearbeitet. Wenn es innerhalb Europas mit dem Auto oder dem Sprinter über die Grenze geht, werden die Transporte in der Regel nicht kontrolliert, und vor Ort in den Herkunftsländern interessieren sich die Behörden meistens nicht für den Handel. Ein anderer Aspekt ist, dass ein guter Züchter das Muttertier dreimal in deren Leben decken lässt, die Hündinnen in diesen Ländern aber teilweise auf zwei Würfe pro Jahr kommen. Man muss allerdings sagen, dass auch vor Corona schon viele Welpen auf diesem Wege billiger und nicht tierschutzgerecht angeboten worden sind. Denn es gibt immer Mode-Hunde, die dann immens nachgefragt sind, wie derzeit etwa die französische Bulldogge.

Was kann dagegen getan werden?

Man müsste verdächtige Autos vielleicht mehr kontrollieren. In Niedersachsen gibt es zudem beispielsweise ein Hunderegister – das ist gut, aber es müsste dann konsequenterweise auch Überprüfungen und, wenn nötig, Sanktionen geben, wenn ein illegaler Welpenhandel nachgewiesen wird.

Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass sich Menschen in der Zeit der Corona-Pandemie verstärkt Haustiere, insbesondere Hunde, angeschafft haben?

Ich denke, es verhält sich 50:50: Die eine Hälfte hat sich einen Hund nach reiflicher Überlegung angeschafft, den Zeitpunkt aber wegen Corona vorgezogen, weil er einfach als günstig wahrgenommen wurde. Die andere Hälfte hat eher spontan gehandelt, weil ein Gefährte benötigt wurde.

Was ist daran so problematisch?

Seit den Lockerungen gibt es wieder weniger Homeoffice, man kann abends wieder mit Freunden ausgehen oder in Urlaub fahren. Der Hund ist aber mittlerweile mit vielleicht neun Monaten in der Pubertät und hat die Dinge, die er mit sechs Monaten noch konnte, verlernt, macht also beispielsweise in der Wohnung Sachen kaputt. Erschwerend kommt hinzu, dass Hundeschulen außer in Hessen wegen Corona nicht öffnen durften, was ich für unsinnig halte – schließlich ist man dabei an der frischen Luft. In einer solchen Situation wollen einige überforderte Besitzer ihren Hund wieder abgeben, und das sind die Rückläufer in Tierheimen, von denen wir derzeit schon wieder hören.

Wie ist die Situation der Tierheime?

Es gibt noch mehr finanzielle Probleme als sonst, auch weil Tierpensionen, die oftmals angeschlossen sind, während Corona schließen mussten. Dadurch ist eine wichtige Einnahmequelle weggefallen. Und weil während des Lockdowns auch Besucher nicht erlaubt waren, ließ die Spendenbereitschaft nach.

Wie hat sich Corona volkswirtschaftlich auf den Heimtierbedarf ausgewirkt?

Es ist sehr schwer, genaue Zahlen zu ermitteln. Ob Futtermittelbedarf oder Tierarztbehandlung: Auch Tiere im Heim fressen und werden vom Veterinär behandelt – da ändert sich durch neue Besitzer nicht so viel. Insoweit als die Heimtierhaltung durch zusätzliche Züchtung oder Importe gestiegen ist, haben Heimtierumsätze wohl zugenommen. Da ist allerdings die Frage, ob es vorgezogene Käufe oder ein nachhaltig gestiegener Wunsch nach Heimtieren sind. Leichte jährliche Zuwächse in der Anzahl der Heimtiere und damit im Heimtierbedarf gibt es allerdings schon seit Jahren.

Warum haben Menschen überhaupt Sehnsucht nach einem Haustier?

Zunächst einmal sorgt ein Haustier für Bewegung, insbesondere ein Hund, weil man dreimal pro Tag raus muss, ob man will, oder nicht – das freut jeden Arzt. Es gibt aber auch die psychische Komponente: Beispielsweise sind Leute, die allein leben, gezwungen, Verantwortung zu übernehmen. Man darf sich nicht gehen lassen. Ein Haustier wirkt zudem nachweislich stressmindernd, und die sozialen Kontakte werden verstärkt: Ältere Leute werden meist nicht wahrgenommen, wenn sie durch den Park gehen, mit Hund aber schon. Es wird gelächelt, es werden ein paar Worte gewechselt. Bei älteren Menschen erhöht sich das ganze Aktivitätsniveau, und nicht zuletzt: Fast alle Tierbesitzer erleben durch den Anblick oder das Streicheln ihres Haustieres viele kleine Glücksmomente.

Von Eduard Warda