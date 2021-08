Visbek

Bei der Explosion in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Visbek (Kreis Vechta) ist ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann befand sich bei der Explosion in der Nacht zum Samstag in dem Wohnwagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann aus Visbek kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Durch die Explosion wurde der Wohnwagen verformt, die Scheiben wurden zerstört. Ein Feuer gab es nicht. Wie es zu der Explosion kam, war noch ungeklärt.

Ermittler untersuchten nun den Explosionsort, sagte eine Polizeisprecherin.

Von RND/dpa/Lennart Stock