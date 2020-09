Northeim

Ein nach zwei versuchten Kindesentführungen gefasster Mann aus Northeim sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Northeim habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen gegen den 36-Jährigen einen Haftbefehl wegen versuchten Menschenraubes in zwei Fällen erlassen, teilte ein Justizsprecher mit. Der 36-Jährige habe sich geständig geäußert und die Taten im Wesentlichen eingeräumt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der 36-Jährige am Montag und Freitag der vergangenen Woche im Northeimer Stadtgebiet nahe einer Grundschule zwei Jungen im Alter von acht und elf Jahren angesprochen und versucht, sie in ein Auto zu ziehen und zu entführen.

Täter zieht Jungen in Kofferraum

Während sich der Elfjährige losreißen und wegrennen konnte, sei es dem Tatverdächtigen im zweiten Fall zunächst gelungen, den Jungen in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Der Achtjährige habe jedoch wieder herausspringen und flüchten können. Die Polizei hatte aufgrund der guten Täterbeschreibung den 36-Jährigen wenige Stunden später am Ortsrand von Northeim in seinem Pkw sitzend entdeckt und in Gewahrsam genommen.

Der 36-Jährige ist bereits einschlägig vorbestraft. Er hatte im April 2017 einen zehnjährigen Jungen auf dem Dachboden des PS. Speichers in Einbeck, wo er für einen Sicherheitsdienst als Wachmann tätig war, in einem öffentlich nicht zugänglichen Raum eingesperrt und dort missbraucht.

Das Landgericht Göttingen hatte ihn deshalb im September 2018 wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat nach dem neuen Vorfall den Antrag gestellt, dass die Bewährung widerrufen wird.

Von Heidi Niemann