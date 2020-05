Verstoß gegen Corona-Auflagen: Bremer Polizei beendet zwei Partys

Bremen

Die Polizei hat am Wochenende auf einer Grillwiese am Bremer Werdersee eine Party aufgelöst, bei der rund 100 Personen zu lauter Musik getanzt und gefeiert hatten. Ein 26-Jähriger habe dazu eine Musikanlage aufgebaut, teilten die Beamten am Montag mit. Beim Eintreffen der Polizei am Samstag gegen 23.20 Uhr hätten sich die Feiernden schnell entfernt. Der 26-Jährige bekam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Ein unfreiwilliges Ende nahm auch die Party eine 28-Jährigen, der am späten Samstagabend in Bremen seinen Geburtstag mit etwa 20 Gästen in einer Diskothek feiern wollte. Auch dort schritt die Polizei ein und stellte mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen aus.

Von RND/lni