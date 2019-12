„Es war furchtbar“: HAZ-Leser erzählen von ihren Erfahrungen in Kinderkurheimen

Hannover

Die meisten Kinder haben sich nicht wohlgefühlt – vorsichtig ausgedrückt. Die Berichte der HAZ über das Schicksal von Kindern, die in den Jahrzehnten nach dem Krieg in Kurheime wie das Waldhaus in Bad Salzdetfurth verschickt worden sind, haben ein gewaltiges Echo unter den Leserinnen und Lesern hervorgerufen. Viele haben geschrieben und zeigten sich entsetzt, vor allem darüber, dass in Bad Salzdetfurth drei Kinder ums Leben gekommen sind. Insbesondere aber haben etliche frühere Verschickungskinder ihre eigenen Erlebnisse geschildert. Es ist oft die Rede von Heimweh, von Demütigungen – übrigens nicht nur in Kurheimen, sondern auch in Krankenhäusern und Ferienlagern. Aber der eine oder andere fand die Kuraufenthalte auch schön. Wir haben einige Auszüge zusammengestellt.

Erbrochenes zum Mittagessen

Ich bin im Jahr 1950 zur Kinderverschickung von der DAK nach Wyk auf Föhr gewesen. Auch dort ist uns Kindern erbrochenes Mittagessen wieder verabreicht worden. Nicht aufgegessenes Mittagessen musste kalt zur Kaffeezeit gegessen werden. Auch Schläge gab es im Schlafsaal, wenn nicht sofort Ruhe herrschte. Ich bin mittlerweile 76 Jahre alt und habe diese Zeit nie vergessen.

Keine Post von zu Hause

Auch ich war als Kind zur Kur in Bad Salzdetfurth. In Ihrem Bericht sollten Sie erwähnen, dass wir Kinder an furchtbarem Heimweh litten, die Post von zu Hause nicht erhielten, selbst nicht schreiben durften und auch nicht konnten. Eine furchtbare Zeit!

Drangsaliert und gedemütigt

Ich wurde Anfang 1954 als unterernährtes Flüchtlingskind nach Bad Salzdetfurth ins Haus Sonnenblick geschickt. Wir Kinder wurden dort vom „BDM-Mädchen-Personal“ im Alter von ca. Anfang/Mitte 20 häufig drangsaliert und gedemütigt. Daneben hatten auch die älteren Kinder das Recht, sich wie Kapos um die Jüngeren „zu kümmern“ und diese nach Gutdünken auch zu schlagen. Am schlimmsten war die Essenseinnahme, bei der niemand aufstehen durfte. Wem dabei, aus welchen Gründen auch immer, übel wurde, der musste sitzenbleiben, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf den Teller zu erbrechen. Die „Schwestern“ kamen dann, eine hielt mir die Nase zu und fixierte mich, und die andere verabreichte mir dann diese neue „Mahlzeit“! Wer bei Tisch zur Toilette musste, der durfte auch nicht aufstehen und wurde nach dem erfolgten Einnässen entsprechend vor der „Gemeinschaft“ präsentiert.

Schlechte Erinnerungen

Ihre Artikel über die Erholungsheime in den Sechzigerjahren haben meine schlechten Erinnerungen von damals wieder aufleben lassen. Ich habe diese Verlassenheit noch gut im Kopf und nie vergessen.

Kur gehört zu schönsten Kindheitserinnerungen

In den Artikeln wird von den Schicksalen einiger Kinder auf die Gesamtheit der Millionen von Kurkindern geschlossen. Dies ist fahrlässig. Ich selbst war 1959 und 1960 mit zwölf bzw. gerade 14 Jahren je vier Wochen zur Kur. Die Zeit auf Langeoog im Spätsommer 1960 gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen – und das vier Wochen am Stück! Nichts von den negativen Tendenzen, die Sie beschreiben, habe ich dort erlebt.

„Ich wurde einfach in ein dunkles Zimmer gelegt“: Jochen Winkler aus Hannover erkrankte im Kinderkurheim in Hirschegg/Klein Walsertal an Masern – dennoch sei kein Arzt gerufen worden. Quelle: Katrin Kutter

Regime der Einschüchterung

Ich wurde auf Anraten der DAK als Fünfjähriger 1961 in das Kinderkurheim in Hirschegg/Klein Walsertal verschickt. Im Zug von Hannover bis ganz in diese hinterste Ecke. Mit einem umgehängten Zettel, auf dem mein Name und der Zielbahnhof standen. Strenge „Gouvernanten“ führten ein Regime der Einschüchterung. Es gab kaum was zu trinken, sodass einige Kinder schon anfingen zu halluzinieren. Wenn sich Kinder eingenässt hatten, wurden sie unter Beobachtung aller mit einem Schlauch und kaltem Wasser abgesprüht. Ich wurde krank, bekam Masern. Kein Arzt kam, ich wurde einfach in ein dunkles Zimmer gelegt.

Stundenlang vor Erbrochenem sitzen

1962, als Achtjährige, wurde ich vom Gesundheitsamt in Sögel/ Emsland bei einer Schuluntersuchung für einen Kinderkuraufenthalt ausgesucht. Ich war in dem Caritas-Heim Schloss Herdringen in Arnsberg/ Sauerland. Ich musste stundenlang vor meinem Erbrochenen sitzen, allein in einem großen Essenssaal, dann und wann kam jemand herein und kontrollierte, ob der Teller leer gegessen war. Ich schrieb nach Hause, dass meine Eltern mich abholen sollten. Ich wurde zur Oberin geführt, die mir klar machte, dass Briefe diesen Inhalts nicht verschickt werden.

„Ich schrieb nach Hause, dass meine Eltern mich abholen sollten“: Ursula Lucks aus Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Im Schlafanzug stundenlang auf dem Flur ausharren

Auch ich war in den Fünfzigerjahren zweimal zur Kinderkur. Besonders mein sechswöchiger Aufenthalt in Bad Dürrheim ist mir noch heute schmerzhaft in Erinnerung. Zum ersten Mal von den Eltern getrennt und ohne jeglichen Kontakt über sechs Wochen wurden wir Kinder auch noch gequält und mit strengen Strafen belegt. Zum Beispiel wurden allen Kindern einmal die Woche auf brutale Weise die Ohren gereinigt. Ich selbst durfte einmal nachts im Schlafanzug stundenlang auf dem Flur stehen, weil ich „geschwatzt“ hatte.

Ganzer Saal sang Schmählieder

Auch ich bin Mitte der Sechzigerjahre mit sechs Jahren in ein Kinderkurheim in Wyk auf Föhr verschickt worden, zum Zunehmen. Ständiger Essenszwang, danach habe ich mich manchmal übergeben. Demütigungen (Anstimmen von Schmähliedern des ganzen Saales, weil ich die Letzte beim Essen war), in der Unterwäsche im kalten Flur stehen, wenn man mittags nicht schlafen konnte, Zukleben des Mundes mit Leukoplast, Abschreiben vorgefertigter Briefe an die Eltern. Ich bin mit weniger Gewicht als vorher und krank vor Heimweh wieder nach Hause gekommen. Noch heute denke ich voller Ängste und Schmerz an diese Zeit zurück.

Post wurde vor meinen Augen zerrissen

Ich bin nach Langeoog verschickt worden. Im Winter 1956. Spaziergang am Strand, es durfte nicht gesprochen werden, kein Stein oder Muschel angeschaut oder aufgehoben werden. Es gab Nudeln in Milch, süß, ich mochte es nicht (bis heute sind mir deshalb warme Süßspeisen ein Gräuel), mein Gesicht wurde in den Teller gedrückt, ich musste mich übergeben. Die Post nach Hause wurde vor meinen Augen zerrissen. Im Schlafsaal wurden wir leise tuschelnden Mädchen an den Haaren auseinander gerissen. Die Eltern haben mir leider nicht geglaubt, deshalb staune ich jetzt, dass es offenbar Leidgenossen gibt.

Züchtigungen haben sich eingebrannt

Die Reaktionen zeigen mir, welches entsetzliche Ausmaß diese in Kinderkurheimen früher offenbar weit verbreitete Züchtigung hatte. In meinem Fall sind die entsprechenden Erlebnisse fast 70 Jahre her, und ich könnte sie noch immer im Detail beschreiben.

Stumme Tränen

Einsam und allein. Ich war fünf!!!!!! Bis heute waren es „stumme Tränen“.

„Schlaf ruhiger“? Heimbefund von Jochen Winkler. Quelle: Katrin Kutter

Erzieher aus der ganz dunklen Zeit

Das ist noch die „gute alte deutsche“ Art der Kindererziehung gewesen, weg von den Eltern, überzogene Härte, drakonische Strafen, keine „Verweichlichung“. Da hatte sich seit der Nazi-Zeit noch nicht viel geändert, und es waren damals auch noch alte Erzieher am Ruder aus der ganz dunklen Zeit. Auch meine Kinderärztin hatte eine Verschickung angedacht, was zum Glück nie umgesetzt wurde.

Küchenkraft hilft heimlich

Mitte der Fünfzigerjahre war ich (fünf Jahre alt) im Schwarzwald, Freudenstadt. Dort mochte ich keine Haferschleimsuppe, die sollte ich noch ganz allein im Speisesaal mit Kontrolle essen. Mithilfe einer Küchenkraft, die mir einen leeren Teller hinstellte, wurde ich erlöst. Eine bleibende Erinnerung!

Lange Spaziergänge trotz Magen-Darm-Grippe

Ja, ich war so ein Kind, und zwar im Schwarzwald. Ich war vier Jahre alt. Die Leiterin, „Tante Regina“, herrschte mit strenger Hand, unterstützt von mehreren sehr freundlichen Praktikantinnen. Ich war meist die Letzte beim Essen. Zur Strafe musste ich einen schwarzen Hut tragen. Wir mussten oft lange Spaziergänge machen, auch mit Magen-Darm-Grippe. Mehrere kleine Kinder haben ihre Hosen vollgemacht, ich konnte das trotz Bauchschmerzen vermeiden. Dafür habe ich dann beim Mittagessen meinen Teller vollgekotzt (allerdings ohne dass ich das Gemisch aufessen musste). Wieder zu Hause fragte meine Mutter, ob es schön gewesen sei. Wie kann man als Vierjährige der Mutter erzählen, was Lieblosigkeit, Ausgrenzung und Erniedrigung sind?

Alles andere als eine Ausnahme

Nach allem, was wir heute wissen (und von nicht ganz wenigen Älteren am eigenen Leib erfahren wurde), war die in jenem Heim übliche pädagogische Praxis alles andere als eine Ausnahme von der Regel. Zu ihr gehörten – entsprechend den nach wie vor wirksamen autoritären Erziehungsmaximen – mehr oder weniger ausgeprägte Einschüchterungs- und Erniedrigungsrituale.

Gute Erfahrungen dürfen nicht unerwähnt bleiben

Drei Jahre Bombenterror, an Schlaf nicht zu denken, oft mehrmals nachts der Weg in den Bunker. Mangelernährung mit den entsprechenden Folgen. Und dann das Kriegsende. Da kommt für meine Eltern das Angebot, ihr Kind für sechs Wochen zur Erholung zu schicken, auch wenn die Trennung nicht leichtfällt, wie ein Wunder. Ein Heim auf einer kleinen Nordseeinsel. Frische Luft, spielen am Strand, ungestörter Schlaf. Selbstverständlich Maßregelung, wenn ich es zu doll treibe. Aber Schläge, Erniedrigungen, unmenschliche Behandlung? Fehlanzeige. Das Essen besser als zu Hause. Bei allem Verständnis für alle, die Unsägliches zu ertragen hatten: Auch die vielen guten Erfahrungen dürfen nicht unerwähnt bleiben.

Zur Strafe in die Ecke

Ich war sechs Jahre alt und im Winter 1962 zur Kinderkur im Harz, in Hahnenklee. Erinnern kann ich mich, dass ich mein Erbrochenes an die Seite vom Teller kratzen und den Rest aufessen musste. Es durfte nur geräuschlos gegessen werden, als ich einmal die Suppe mit dem Löffel auskratzte und dies der Erzieherin zu laut war, musste ich mich in die Ecke stellen zur Strafe. Jedenfalls habe ich nicht zugenommen, bin sehr krank geworden und auch krank nach Hause gekommen. Ich verbinde mit der Zeit keine guten Erinnerungen.

Auf Spiekeroog mächtig erholt

Mein Vater ist 1944 gefallen. Im Alter von zehn Jahren war ich mehr als unterernährt. Man verschickte mich 1950 nach Spiekeroog, in das Haus Stranddistel. Für mich und meine Gesundheit waren die sechs Wochen eine entscheidende Wende. Ich habe mich dort mächtig erholt.

Wunderbare Wochen voller Abenteuer und Anregungen

Das Leid der Kinder muss aufgearbeitet werden, ohne Frage. Das durfte nie geschehen. Ich (Jahrgang 1946) bin im Alter von elf und 13 Jahren über die Innere Mission nach Langeoog „verschickt“ worden, wie man das nannte. Für mich waren es wunderbare Wochen voller Abenteuer und Anregungen. Meine Erinnerungen an diese Kinderkuren sind verbunden mit liebevollen Erzieherinnen, die uns alle Freiheit und Empathie schenkten. Ich gehörte wohl zu den Glücklichen. Das Schicksal der Kinder, wie ich es den Berichten entnahm, stimmt mich sehr traurig.

Ein Bett für mich allein

Etwa im Jahre 1950 kam mein Vater mit der Nachricht von der Hanomag nach Hause, dass ihr „Mickerling“ Herbert zu einer Erholungskur an die Nordsee fahren könnte. Meine Eltern waren erleichtert, denn mein Gesundheitszustand war wirklich nicht der beste. Schon die Hinfahrt war toll. Und dann die Nordsee! Zum allerallerersten Mal habe ich wirklich das Meer gesehen! Das Heim war so weit in Ordnung. Wir mussten mit zwölf Jungen in einem Raum schlafen. Das Heim hatte den Vorteil, dass ich ein Bett für mich allein hatte. Die Betreuerinnen gingen so. Auch das Essen ging so. Etwas unangenehm waren mir die dauernden ärztlichen Untersuchungen. Als ich nach Hause kam, war es schon Mai, alles roch ganz anders und alles, alles fühlte sich ganz anders an als auf Spiekeroog.

Am schlimmsten waren die Toiletten

Ich war Anfang der Sechzigerjahre im Kindererholungsheim Am Alten Leuchtturm auf Borkum. Meine Eltern dachten, sie tun mir etwas Gutes, da ich oft Atemwegsprobleme hatte. Weit gefehlt! Am schlimmsten waren die Toiletten: Fünf saßen drauf, die anderen standen davor und guckten. Besonders „schön“ war auch, wenn wir mitten in die Dünen gingen und dort bei sengender Sonne, ohne Schatten und ohne Getränke, einen halben Tag verbrachten. An einem der wenigen Male, die wir an den Strand gingen, war Niedrigwasser. Ich ging ins Wasser und war plötzlich bis zum Kinn drin. Jede kleine Welle zog mich weiter raus. Schließlich stand ich auf den Zehenspitzen, als zu meinem Glück eine Frau an mir vorbeischwamm, an der ich mich festklammerte. Seither gehe ich höchstens noch bis zu den Knöcheln ins Meer.

Quälereien waren an der Tagesordnung

Anfang der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts war ich in einem Heim in Cuxhaven-Duhnen, sechs Wochen lang. Demütigungen, Schläge und andere Quälereien waren an der Tagesordnung. Trotzdem kann ich offenbar dankbar sein, dass ich nicht in Bad Salzdetfurth war.

