„Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass der Rückgang an Luftverschmutzung in China schon mehr Leben gerettet hat, als dort an der Seuche gestorben sind“: Die Forscherin Antje Boetius würde sich in der Klimapolitik ein ähnlich konsequentes Vorgehen wünschen wie beim Kampf gegen die Pandemie. Ein Gespräch über Corona, Eisbären und den Umgang mit der Natur.