Braunschweig

Auf der Autobahn 2 bei Braunschweig haben sich Autodiebe in der Nacht zu Sonnabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. An einer Autobahnausfahrt verunfallte der Fahrer des gestohlenen Autos und konnte daraufhin zu Fuß in der Dunkelheit entkommen.

Der verfolgte BMW war gegen zwei Uhr nachts in Celle gestohlen worden. Die Autobahnpolizei Braunschweig versuchte den Fahrer anzuhalten, als das Auto kurz darauf auf der A2 bei Braunschweig gesichtet wurde.

Verfolgungsjagd mit 240 Stundenkilometern

Als der Autodieb die Polizei bemerkte, gab er allerdings Gas und es kam zu einer Verfolgungsjagd. Auch ein weiteres Auto, in dem die mutmaßlichen Mittäter saßen, flüchtete. Fünf Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Mit bis zu 240 km/h raste der BMW über die Autobahn und nutzte dabei alle Fahrstreifen sowie den Standstreifen, um die Polizei abzuschütteln.

Während der Verfolgung rammte der Unbekannte auch ein Polizeifahrzeug. Keiner der Beamten wurde verletzt. An einer Autobahnausfahrt verlor der Fahrer des gestohlenen Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Leitplanke und konnte nicht mehr weiterfahren. Er floh daraufhin zu Fuß und konnte in der Dunkelheit entkommen

Das Auto der beiden mutmaßlichen Mittäter konnte von der Polizei angehalten werden. Ein 28 Jähriger wurde festgenommen. Sein Mitfahrer rannte quer über die Autobahn und konnte fliehen.

