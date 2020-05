92 Neuinfektionen auf einen Schlag: Das Coronavirus verbreitet sich über Schlachtbetriebe offenbar rasant. Erneut gibt es Kritik an der Unterbringung der ausländischen Werkvertragsarbeiter. Der Betrieb in Dissen ruht vorerst. Das führt zu einem weiteren Problem: Was tun mit 2000 Tonnen Fleisch, die auf Verarbeitung warten?