Vatertag in Corona-Zeiten: Diese Regeln gelten an Himmelfahrt in Niedersachsen

Aurich

Väter und andere Ausflügler müssen sich an Christi Himmelfahrt während der Corona-Pandemie auf Kontrollen und mitunter besondere Verbote einstellen. Der Landkreis Aurich in Ostfriesland untersagt nächsten Donnerstag (21. Mai) in den Außenbereichen von Gaststätten und Restaurants, alkoholische Getränke auszuschenken oder zu verzehren.

Laut der Allgemeinverfügung ist auch der Außer-Haus-Verkauf verboten. Der Landkreis argumentiert darin, dass sie Ziel vieler Fahrradtouren am Vatertag seien. Auch Autodiscos und andere Autoveranstaltungen sind an dem Tag verboten.

Anzeige

Kritik von der Gastronomie

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) kritisiert das geplante Alkoholverbot scharf, berichtet der NDR. Gastronomen bewirten schließlich nicht nur trinkende Männer. "Ich kann doch nicht der Familie zum Spargelessen am Himmelfahrtstag das Glas Wein verwehren", sagt Sprecherin Birgit Kolb-Binder.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Auch in sozialen Netzwerken wird das Thema kontrovers diskutiert.

„Bollerwagentouren sollten nicht stattfinden“

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hält besondere Verbote in diesem Jahr für ein geeignetes Mittel. „Gerade wenn man gewahr ist, dass es an einem Ort in den letzten Jahren ausgeufert ist, könnten sie in diesen besonderen Zeiten sinnvoll sein, damit Abstand gehalten wird“, sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek.

Im Kreis Stade kündigte die Polizei verstärkte Kontrollen an. Landrat Michael Roesberg (parteilos) erklärte: „Bollerwagentouren sollten in diesem Jahr nicht stattfinden!“ Verbote gebe es aber nicht. Der Kreis verweist auf die aktuellen Vorschriften des Landes zur Einschränkung physischer Kontakte. Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die das Abstandsgebot von 1,5 Meter gefährden, seien untersagt. „Dies gilt insbesondere für Gruppenbildungen, Picknick oder Grillen im Freien.“

Ungewissheit in Hannover

Auch die Polizei Hannover will in Stadt und Umland deutliche Präsenz zeigen, vor allem an beliebten Treffpunkten wie Maschsee oder Steinhuder Meer. „Wir können nicht voraussagen, wie sich die Menschen verhalten, ob sich wie in den vergangenen Jahren Gruppen zusammenfinden“, sagte eine Sprecherin.

Die Gemeinde Wedemark in der Region Hannover erlässt für Christi Himmelfahrt ebenfalls ein weitgehendes Alkoholverbot. Dabei geht es konkret um das Gebiet rund um die Brücke über die Große Beeke zwischen Elze, Meitze, Gailhof, Mellendorf und Hellendorf – ein sogenannter Hotspot, der seit Jahren ein beliebtes Ziel von Feiernden ist.

Dort werden erstmals 24 Stunden lang – von Donnerstag, 21. Mai, 6 Uhr, bis Freitag, 22. Mai, 6 Uhr, – der Konsum von Alkohol mit mehr als 15 Prozent sowie das Abspielen von lauter Musik mit Hilfe von Verstärkern verboten.

Die Verwaltung und die Polizei kündigen intensive Kontrollen an. Es drohen Bußgelder.

Lesen Sie auch

Von RND/ewo/lni