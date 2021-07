VW-Chef Diess: Hannover wird der High Tech-Standort von Volkswagen

Hannover

Das Werk in Hannover-Stöcken spielt in der Zukunft des Volkswagen-Konzerns eine zentrale Rolle. Das macht VW-Chef Herbert Diess in einem Video auf seinem Linkedin-Auftritt deutlich. Darin unterhält er sich mit Bertina Murkovic, die Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover, über das künftige „High Tech-Werk Hannover“.

Der elektrische ID:BUZZ soll auch in Amerika angeboten werden

Herbert Diess macht in dem Video deutlich, warum es gerade präsentierten Bulli T7 zwar mit Hybrid-Antrieb, nicht aber als Elektromodell gibt: „Wir sind der Meinung, dass man bessere Elektroautos bekommt, wenn man grundsätzlich neu denkt.“ Damit bezieht er sich auf den Hoffnungsträger ID.BUZZ. Der Elektro-Bulli steht, von einer Plane verhüllt, hinter ihm und soll ab 2022 in Hannover gebaut werden. „Damit gehen wir vielleicht auch nach Amerika.“

Bertina Murkovic: Die VWN-Betriebsrats-Chefin bereitet die Beschäftigten auf eine „Qualifizierungs-Offensive“ vor. Quelle: Henning Scheffen

2025 soll dann eine neue Ära in Hannover starten: Das Werk werde auf einer neuen Plattform (SSP, Scalable System Platform) dann auch Premium-Fahrzeuge für Audi, Porsche und Bentley fertigen. „Hannover wird unser High Tech-Standort“, betont Diess. Für E-Mobilität und autonomes Fahren. Die Anfänge sehe man bereits beim Projekt „MOIA“: Die Shuttle-Busse auf Crafter-Basis bringen Passagiere von einem Punkt zum nächsten – in Zukunft, so der VW-Chef, sollen sie das autonom tun.

„Wir können hier in Hannover Vorreiter sein“, sagt Betriebsrats-Chefin Bertina Murkovic. „Aber das bedeutet eine Qualifizierungs-Offensive,wie wir sie bei Volkswagen noch nicht erlebt haben.“ Sie sei sich aber sicher: „Wir können das!“

Von Carsten Bischof/RND