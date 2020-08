„Ich weiß, es wird nur noch wenige von uns geben“, sagt Eric Fisch. Er hofft eines Tages das Boot von seinem Vater übernehmen zu können, um auf Usedom als Ostseefischer zu arbeiten. Bis dahin fährt er zur See – am anderen Ende der Welt. Er und weitere Fischer aus Mecklenburg-Vorpommern werden in einem Bildband vorgestellt.