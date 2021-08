Tourismus - Urlaub in Niedersachsen: Kaum noch freie Betten in Harz, Heide und an der Küste

Zur Halbzeit der Sommerferien in Niedersachsen melden die Tourismusregionen volle Quartiere. Besonders beliebt sind Strand- und Radurlaube. Für Kurzentschlossene haben Reiseexperten aber dennoch Tipps.