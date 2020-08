Urlaub in Niedersachsen: Diese Campingplätze sollten Sie kennen

Hannover

Möchten Sie mal kurz raus übers Wochenende? Oder suchen Sie vielleicht noch Ideen für einen Urlaub in Niedersachsen? Beim Camping sind Sie den ganzen Tag an der frischen Luft – und haben die Wahl. Kitesurfen, Wasserrutschen, Adventure-Golf: Wer viel Abwechslung und Action mag, fühlt sich sicher auf Campingplätzen mit einem breiten Programm wohl. Andere Anlagen hingegen setzen bewusst auf Natur und Entschleunigung. Lassen Sie sich inspirieren!

Anzeige

Nordsee

Camping am Nordseestrand

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ein rund 300 Meter langer und 150 Meter breiter Sandstrand mit Liegewiese an der Nordsee erwartet Besucher auf dem Campingplatz am Nordseestrand. Für Hundehalter gibt es sogar einen separaten Abschnitt, auf dem sich die vierbeinigen Gäste austoben können – auch auf dem Campingplatz sind sie gerne gesehen.

Adresse: Am Nordseestrand 1, 26553 Dornumersiel

Öffnungszeiten: April bis zum 4. Oktober 2020

Telefonnummer: (04933) 351

E-Mail: campingplatz@dornum.de

Website: Campingurlaub in Dornumersiel

Stellplätze: rund 300 großzügig bemessene Standplätze für Wohnwagen und Wohnmobile, 60 Zeltplätze, 58 Standplätze mit Hund und neun Mietunterkünfte

Preise: Standplatz von 8,50 bis 10,50 Euro, Erwachsene 11,50 Euro, Kinder (drei bis 15 Jahre) 9 Euro pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobil und Zelte, viele Angebote für Kinder unter zwölf Jahren, Hunde sind erlaubt, Freibad in der nahen Umgebung, Anglerplätze, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, barrierefrei, W-Lan, Kitesurfschule, Skateboardplatz.

Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel

Mit einem großzügig angelegten, öffentlichen Kinderspielplatz, einem Indoor-Sandspielplatz auf zwei Ebenen, einem Meerwasserfreibad und einem Sportthemenpark bietet der Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel Spaß für die ganze Familie – direkt mit Nordseeblick.

Adresse: Am Strand 8, 26427 Bensersiel

Öffnungszeiten: März bis 18. Oktober 2020

Telefonnummer: (04971) 917121

E-Mail: camping@bensersiel.de

Website: Camping in Bensersiel

Stellplätze: rund 450 Standplätze für Wohnwagen und Reisemobile sowie Zelte (davon 400 parzelliert)

Preise: Standplatz von 9,30 bis 22,50 Euro, Erwachsene 5,30 Euro ( Hauptsaison) und 4,20 Euro ( Nebensaison), Kinder (sechs bis 15 Jahre) 2,80 Euro ( Hauptsaison) und 2,20 Euro ( Nebensaison), bis fünf Jahre 2,20 Euro ( Hauptsaison) und 1,70 Euro ( Nebensaison) pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile und Zelte, viele Angebote für Kinder, Freibad in der Nähe, Anglerplätze, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, barrierefrei, W-Lan, rund 600 Meter langer und bis zu 150 Meter breiter Sandstrand

Lüneburger Heide

Südsee-Camp

Das 90 Hektar große Camp in der Lüneburger Heide bietet vor allem zahlreiche Aktivitäten für seine Besucher an. Eine besondere Attraktion ist das Südsee-Paradies – ein Hallenbad mit Palmen, Wildwasser-Canyon und Wellenanlage. Allerdings müssen Besucher vor allem in der Vor- und Nachsaison zeitweise mit Ruhestörungen durch Schießübungen auf nahe gelegenen Truppenübungsplätzen rechnen.

Adresse: Südsee-Camp 1, 29649 Wietzendorf

Öffnungszeiten: das ganze Jahr geöffnet

Telefonnummer: (05196) 980 116

E-Mail: info@suedsee-camp.de

Website: das Südsee-Camp

Stellplätze: 726 Urlaubs- und 579 Dauerplätze (davon 676 parzelliert), 183 Mietobjekte

Preise: Standplatz von 34 bis 59,30 Euro, Erwachsene 6,50 Euro, Kinder von zwei bis acht Jahren 5 Euro, bis 17 Jahren 5,50 Euro pro Nacht, Ferienhäuser ab 111 Euro pro Nacht

Ausstattung: verschiedene Campingareale zum Beispiel am See oder im Wald für Wohnmobile, viele Angebote für Kinder unter zwölf Jahren, 3 Hektar großer Badesee mit bis zu 50 Meter breitem, überwiegend sandigem Strand, Kinderbadebucht und verschiedene Spielplätze, Hunde dürfen mitgebracht werden, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan, Hochseil-Klettergarten, Fahrradcross-Parcours, Reiterhof mit Pferdepension, geführte Wanderungen und Radtouren, Musical-Bus nach Hamburg

Uhlenköper-Camp Uelzen

Das Camp in der Lüneburger Heide hat sich auf Öko-Camping spezialisiert. Hier bekommen Besucher Lebensmittel aus regionalem und ausschließlich biologischem Anbau, der Strom ist ebenfalls ökologisch, und das Gelände wird ohne Chemie gepflegt.

Adresse: Festplatzweg 11, 29525 Uelzen

Öffnungszeiten: das ganze Jahr geöffnet

Telefonnummer: (0581) 73044

E-Mail: info@uhlenkoeper-camp.de

Website: Urlaub im Uhlenköper-Camp

Stellplätze: 47 Wohnmobilplätze, zehn Zeltplätze ( Autos dürfen nicht mit aufs Gelände), sieben Zeltplätze für Biker

Preise: Standplatz von 7 bis 12 Euro, Personen ab 14 Jahren von 5 bis 7 Euro, Kinder von vier bis 14 Jahren 2 bis 3,50 Euro

Osnabrücker Land

Alfsee Ferien- und Erlebnispark

https://www.instagram.com/p/CBGMUdZCVaq/

Der Alfsee Ferien- und Erlebnispark ist ein Familien-Campingplatz. In der näheren Umgebung befinden sich zahlreiche Spielmöglichkeiten für die Kleinsten, die Eltern können in einem separaten, großzügigen Schwimmbad- und Wellnesskomplex mit Hallenbad, Salzgrotte, verschiedenen Saunen sowie Beautybereich mit Massagemöglichkeiten entspannen

Adresse: Am Campingpark 10, 49597 Rieste

Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet

Telefonnummer: (05464) 92120

E-Mail: info@alfsee.de

Website: Ferien am Alfsee

Stellplätze: 375 Stellplätze, 16 Ferien-Appartements und 15 Ferienhäuser

Preise: Standplatz von 19,60 bis 38,70 Euro, Erwachsene 6 Euro, Kinder von zwei bis acht Jahren 4 Euro, zwischen neun und 15 Jahren 4,70 Euro pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile, viele Angebote für Kinder unter zwölf Jahren (Animation), Anglerplätze, Hunde dürfen zum Teil mitgebracht werden, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan, zehn Hektar großer See mit rund 500 Meter langem und 15 Meter breitem Sandstrand mit angrenzender Liegewiese, Hochseilgarten, Kletterwand, Trampolinanlage, Vierfachrutsche, E-Scooter- und Bobbycar-Bahn, Minigolf, Fußballminigolf, zwei Wasserskianlagen.

Weserbergland

Camping Doktorsee

An der Weser und am Doktorsee liegt der Campingplatz Doktorsee. Von hier aus können Interessierte zum Beispiel die Altstadt von Rinteln, den Klippenturm und das Weserbergland besuchen.

Adresse: Am Doktorsee 8, 31737 Rinteln

Öffnungszeiten: das ganze Jahr geöffnet

Telefonnummer: (05751) 964860

E-Mail: info@doktorsee.de

Website: Willkommen am Doktorsee

Stellplätze: über 400 Stellplätze plus zusätzliche Ferienhäuser

Preise: Standplatz von 19,60 bis 38,70 Euro, Erwachsene von 7,40 bis 15,80 Euro, Kinder von elf bis 15 Jahren von 5,50 bis 9,20 Euro, von drei bis zehn Jahren zwischen 2 und 3,80 Euro pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile und Zelte, 800 Meter Badestrand, DLRG bietet Schwimmkurse an, sechs verschiedene Spielplätze, eine 80 Meter lange Großwasserrutsche mit 11 Meter langem Tunnel, Hunde dürfen mitgebracht werden, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan, Adventure-Golf-Anlage, gepflegter Tennisplatz, ein Volleyballfeld, Tischtennisplatten, eine automatische Doppelkegelbahn, auf dem See kann gesurft, gepaddelt, gerudert, gesegelt oder Tretboot gefahren werden

Campingplatz Hameln an der Weser

Direkt am Ufer der Weser und umgeben Wiesen liegt der Campingplatz Hameln – trotzdem ist er nur zehn Minuten Fußweg von der Hamelner Altstadt entfernt.

Adresse: Uferstraße 80, 31787 Hameln

Öffnungszeiten: März bis 4. November 2020

Telefonnummer: (05151) 67 48 9 und (0151) 7111 4144

E-Mail: info@campingplatz-hameln.de

Website: Campingplatz an der Weser

Stellplätze: 75 Stellplätze für Wohnmobile, Plätze für bis zu 120 Zelte

Preise: Standplatz von 3 bis 12 Euro, Erwachsene von 9 bis 11 Euro, Kinder unter 14 Jahren von 3,50 bis 7 Euro

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile und Zelte, Hunde sind erlaubt, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, Weserschifffahrt, nahe des Weser-Radweges, Spielplatz auf dem Gelände

Ostfriesland

Comfortcamping Am Emsdeich

Großes Freizeitangebot an einem Naturbadesee: Der Campingplatz Am Emsdeich. Quelle: Gemeinde Westoverledingen

Der Campingplatz mit parkähnlichem Charakter liegt an einem Naturbadesee und hat ein großes Freizeitangebot. Urlauber können Spaziergänge am Deich oder Radtouren nach Leer unternehmen.

Adresse: Deichstraße 7a, 26810 Westoverledingen

Öffnungszeiten: April bis 31. Oktober 2020

Telefonnummer: (0 49 55) 92 00 40

E-Mail: info@ostfriesland-camping.de

Website: Camping in Ostfriesland

Stellplätze: 350 Stellplätze für Campingwagen und eine große Zeltwiese

Preise: Standplatz von 4,50 bis 9,50 Euro, Erwachsene 7 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren 3,50 Euro pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile und Zelte, rund 200 Meter langer und 50 Meter breiter Sandstrand mit angrenzender Liegewiese, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan, Kinderspiel- und Wasserspielplatz, Disc-Golf-Anlage, eigener Fußweg zum angeschlossenen historischen Dorfplatz mit rekonstruierten ostfriesischen Bauernhöfen und Museum, viele Rad- und Wanderwege

Nordsee-Camping Neuharlingersiel

Direkt neben dem Campingplatz an der Nordsee befindet das öffentliche Wellness- und Gesundheitszentrum „Badewerk“. Dort können sich Gäste des Platzes das ganze Jahr über verwöhnen lassen.

Adresse: Alt Addenhausen 4, 26427 Thalasso-Nordseeheilbad

Öffnungszeiten: das ganze Jahr geöffnet

Telefonnummer: (04974) 188 900

E-Mail: camping@neuharlingersiel.de

Website: Camping an der Nordsee

Stellplätze: mehr als 1.100 Stellplätze für Wohnwagen und Reisemobile sowie 300 Zeltplätze

Preise: Standplatz von 3,80 bis 12,20 Euro, Erwachsene 5,70 Euro ( Hauptsaison) und 4,70 Euro ( Nebensaison), Kinder (sechs bis 15 Jahre) 3,80 Euro ( Hauptsaison) und 3 Euro ( Nebensaison), eins bis fünf Jahre 2,70 Euro ( Hauptsaison) und 2,10 Euro ( Nebensaison) pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile und Zelte, viele Angebote für Kinder, Kur-Angebot (Freibäder und ähnliches) in der nahen Umgebung, Anglerplätze, Hunde dürfen mitgebracht werden, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan, rund 400 Meter langer und bis zu 100 Meter breiter Sandstrand, Surf- und Kitesurfschule

Emsland

Campingplatz Emstal

Inmitten von Grün und nah am Wasser: Der Campingplatz Emstal. Quelle: Google Maps

Zwischen Haupt- und Nebenarm der Ems fühlen sich vor allem Erholungssuchende wohl. In der Nähe ist nicht nur die niederländische Grenze, sondern auch der Emsradweg, das barocke Jagdschloss Clemenswerth und die Meyer-Werft

Adresse: Brinkstraße 14, 49762 Sustrum

Öffnungszeiten: April bis 18. Oktober 2020

Telefonnummer: (05939) 9599860

E-Mail: info@campingplatz-emstal.de

Website: der Campingplatz Emstal

Stellplätze: 80 parzellierte Stellplätze

Preise: Standplatz 8,50 Euro, Erwachsene 6 Euro, Kinder von drei bis 15 Jahren 4 Euro pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile und Zelte, kleine Badestelle an der Ems mit Treppe und Steg, Hunde dürfen mitgebracht werden, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan

Harz

Campingplatz Das Kreuzeck

Am Südufer des großen Oberer Grumbacher Teichs liegt der Campingplatz im Oberharz. Das naturbelassene Gelände besticht durch seine an einem Hang gelegenen Einzelterrassen im gelichteten Hochwald.

Adresse: Kreuzeck 5, 38644 Goslar

Öffnungszeiten: das ganze Jahr geöffnet

Telefonnummer: –

E-Mail: urlaub@campingplatz-kreuzeck.de

Website: Das Kreuzeck – Camping im Harz

Stellplätze: 200 Standplätze, davon rund 140 für Urlaubsgäste und rund 60 für Dauercamper

Preise: Standplatz von 18 bis 23 Euro, plus jede weitere Person ab sechs Jahren 7 Euro pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobil und Zelte, guter Platz auch für Angler oder Wintersportler, Hunde dürfen mitgebracht werden, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan, mehrere Einstiegsstellen am naturbelassenen Ufer, Wellnessbereich (unter anderem mit Sauna, Fitnessgeräten, Yogaraum und kleiner Lounge)

Campingpark Wiesenbeker Teich

Der Campingplatz bietet Blick über den kleinen See auf die bewaldeten Berge des Südharzes. Ein rund 60 Meter langer Sandstrand mit Badesteg und Badeleiter kann von den Gästen genutzt werden – für Hunde gibt es einen separaten Strandabschnitt.

Adresse: Wiesenbek 75/77, 37431 Bad Lauterberg im Harz

Öffnungszeiten: das ganze Jahr geöffnet

Telefonnummer: (05524) 2510

E-Mail: info@campingwiesenbek.de

Website: Campingpark Wiesenbeker Teich

Stellplätze: 40 Zeltplätze, 30 Wohnwagen und 20 Wohnmobilplätze

Preise: Standplatz von 22 bis 24,50 Euro, Erwachsene 9,90 Euro, Kinder zwei bis 14 Jahre 7,50 Euro pro Nacht

Ausstattung: Campingplatz für Wohnmobile und Zelte, gute Anbindung für Angler und Wintersportler, Freibad in der Nähe, Fahrdienst zu Kur- und Rehaanwendungen, Hunde sind erlaubt, Brötchenservice, Gastronomie, Kiosk und Supermarkt in unmittelbarer Umgebung, W-Lan, Bootsverleih,Wasserski

Von Laura Ebeling