Hannover

Müssen Urlauberinnen und Urlauber nach einem Aufenthalt in einem Corona-Hotspot in Deutschland für zwei Wochen in Quarantäne? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die in Deutschland gerade Urlaub machen oder in der jetzt beginnenden zweiten Hälfte der Niedersächsischen Herbstferien noch verreisen wollen. Denn die Zahl der Infizierten steigt zum Bespiel auch an der ostfriesischen Küste stark an; Experten rechnen damit, dass dort in den nächsten Tagen einige Landkreise zum Risikogebiet erklärt werden können.

Betroffen wären davon auch die bei Urlaubern besonders beliebten Ostfriesischen Inseln, die derzeit nahezu komplett ausgebucht sind. Risikogebiete sind Landkreise oder kreisfreie Städte mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Spontane Reisen sind nicht in überall hin möglich

In Niedersachsen gibt es keine Quarantäne für Urlaubsrückkehrer und Rückkehrerinnen aus Risikogebieten in Deutschland, wie der Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, Oliver Grimm, sagt. „Wir halten eine solche Regelung für nicht durchsetzbar und zudem für Blödsinn“, betont der Sprecher. Auch ein Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Risikogebieten gibt es in Niedersachsen nicht mehr. Das Oberverwaltungsgericht hatte am Donnerstag eine entsprechende Landesverordnung aufgehoben.

Wer darf übernachten? Die Bundesländer haben unterschiedliche Regelungen für Reisende aus Risikogebieten. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Aber gerade beim Beherbergungsverbot sind die Regelungen in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Spontane Reisen sind für Urlauber aus deutschen Risikogebieten nicht in alle Teile Deutschlands möglich.

Diese Regelungen gelten in den einzelnen Bundesländern:

In Baden-Württemberg sind zunächst geltende Einschränkungen vorerst aufgehoben.

sind zunächst geltende Einschränkungen vorerst aufgehoben. In Bayern gibt kein Einreiseverbot. Allerdings gibt es für Bewohner von Kreisen und Städten, die Risikogebiet sind, eine Beherbergungsverbot . Ausnahmen gelten bei Vorlage eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

gibt kein Einreiseverbot. Allerdings gibt es für Bewohner von Kreisen und Städten, die sind, eine . Ausnahmen gelten bei Vorlage eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. In Berlin gibt es keine Beschränkungen.

gibt es keine Beschränkungen. Wer aus Corona-Hotsports nach Brandenburg fährt, kann dort Ausflüge unternehmen oder auch einkaufen. Übernachtungen sind sind nur mit einem negativen Corona-Test oder aus zwingenden beruflichen oder medizinischen Gründen erlaubt.

nach fährt, kann dort Ausflüge unternehmen oder auch einkaufen. Übernachtungen sind sind nur mit einem negativen Corona-Test oder aus zwingenden beruflichen oder medizinischen Gründen erlaubt. In Bremen im gibt es keine Beschränkungen.

im gibt es keine Beschränkungen. In Hamburg müssen Übernachtungsgäste schriftlich bestätigen, dass sie sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem inländischen Risikogebiet aufgehalten haben. Sollte das doch der Fall sein, müssen sie ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorlegen.

müssen Übernachtungsgäste schriftlich bestätigen, dass sie sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem inländischen aufgehalten haben. Sollte das doch der Fall sein, müssen sie ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorlegen. In Hessen gilt ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten . Wer mit einen Attest nachweist, dass es keine Anhaltspunkte für eine Infektion gibt, darf übernachten.

gilt ein für Reisende aus . Wer mit einen Attest nachweist, dass es keine Anhaltspunkte für eine Infektion gibt, darf übernachten. Außer einem aktuellen negativen Corona-Test schreibt das Mecklenburg-Vorpommern für Reisende aus Risikogebieten eine zweiwöchige Quarantäne direkt nach der Einreise vor. Das Gesundheitsamt kann die Frist verkürzen, wenn ein zweiter Test nach fünf bis sieben Tagen ebenfalls negativ ausfällt.

für Reisende aus eine zweiwöchige direkt nach der Einreise vor. Das Gesundheitsamt kann die Frist verkürzen, wenn ein zweiter Test nach fünf bis sieben Tagen ebenfalls negativ ausfällt. Das in Niedersachsen zunächst geltende Beherbergungsverbot war vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Donnerstag gekippt worden. Es gibt auch sonst keine Beschränkungen.

zunächst geltende war vom am Donnerstag gekippt worden. Es gibt auch sonst keine Beschränkungen. In Nordrhein-Westfalen gibt es weiterhin keine Beschränkungen.

gibt es weiterhin keine Beschränkungen. In Rheinland-Pfalz müssen sich Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten 14 Tage in Quarantäne begeben. Ausnahmen gelten bei einen negativen Corona-Test, der jedoch nicht älter als 24 Stunden sein darf.

müssen sich Reisende aus innerdeutschen 14 Tage in begeben. Ausnahmen gelten bei einen negativen Corona-Test, der jedoch nicht älter als 24 Stunden sein darf. Im Saarland wurde das zunächst geltende Beherbergungsverbot am Freitag aufgehoben.

wurde das zunächst geltende am Freitag aufgehoben. In Sachsen gibt es keine Beschränkungen.

gibt es keine Beschränkungen. In Sachsen-Anhalt gilt ein Beherbergungsverbot .

gilt ein . In Schleswig-Holstein gilt für Reisende aus Hotspots ein Beherbergungsverbot für gewerbliche Vermieter. Das gilt nicht, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

gilt für Reisende aus Hotspots ein für gewerbliche Vermieter. Das gilt nicht, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. In Thüringen gibt es kein Beherbergungsverbot .

Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland

Für Rückkehrer aus dem Ausland gilt aber weiterhin in ganz Deutschland eine Quarantänepflicht: Wer aus einen Risikogebiet im Ausland nach Hause kommt, muss sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben oder einen negativen Corona-Test vorlegen.

Für die unterschiedliche Handhabung zwischen innerdeutschen und ausländischen Risikogebieten gebe es vor allem einen Grund, sagt Ministeriumssprecher Grimm: Die Fahrt von einem Bewohner eines Hotspots in Deutschland in einen Nachbarkreis sei nicht kontrollierbar, anders als die Einreise aus dem Ausland, zum Beispiel per Flugzeug.

Von Mathias Klein