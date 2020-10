Hannover

An Niedersachsens Schulen ist die Unterrichtsversorgung in diesem Schuljahr voraussichtlich noch schlechter als 2019. Vor allem an Haupt-, Ober-, Förder- und Realschulen fehlen wieder Pädagogen. Die prognostizierte Unterrichtsversorgung beträgt aktuell 98,18 Prozent, im Vorjahr waren es noch 99,63 Prozent. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

FDP : Land stellt zu wenig Lehrer ein

FDP-Bildungsexperte Björn Försterling moniert: „Dem Kultusminister ist es nicht gelungen, genügend Lehrkräfte für den tatsächlichen Bedarf einzustellen, aber nicht nur wegen des Lehrermangels, sondern auch, weil zu wenig Stellen ausgeschrieben worden sind.“ Noch fataler sei es, dass das Land im kommenden Haushaltsjahr sogar noch mehr als 700 Stellen kürzen wolle. Försterling sagt: „Aus unserer Sicht ein falsches Zeichen bei knapp 25.000 Fehlstunden pro Woche. Dabei sind Fort- und Weiterbildungen, Krankheitsausfälle, Mutterschutz und Elternzeit noch nicht einmal eingerechnet.“

Wie bereits in den vergangenen Jahren seien insbesondere die Förder-, Haupt-, Real- und Oberschulen von der schlechten Unterrichtsversorgung betroffen. Auch an den Grundschulen hat sich die Lehrerversorgung um ein Prozent verschlechtert. Auch die Gymnasien sind deutlich schlechter versorgt, die Prognose kommt nur auf 98 Prozent. Offenbar habe das Land ignoriert, dass in diesem Schuljahr wegen der Rückkehr zu G 9 erstmals wieder 13 Jahrgänge zeitgleich unterrichtet werden müssen. Das Kultusministerium hatte aber stets betont, dass man für die Gymnasien schon seit zwei Jahren deswegen über Bedarf Lehrer eingestellt habe.

„Endlich alle Lehrer nach A 13 bezahlen“

Um den Lehrermangel an den Sekundarschulen zu beheben, fordert Försterling, endlich auch Grund-, Haupt- und Realschullehrer nach A 13 zu besolden wie Sonderpädagogen und Gymnasiallehrer. „Es kommt einfach niemand nach Niedersachsen, wenn er weiß, dass er am Ende des Monats deutlich weniger auf dem Konto hat, als in anderen Bundesländern.“

Interaktive Karte zu Lehrermangel

Die FDP hat eine interaktive Karte herausgegeben, auf der jeder selbst sehen kann, wie die Schulen in der jeweiligen Region aufgestellt sind. Die Unterrichtsversorgung wird an einem bestimmten Stichtag am Schuljahresanfang ermittelt und bezeichnet das Verhältnis zwischen Lehrer-Soll- und Lehrer-Ist-Stunden zu diesem Zeitpunkt. Durch nachträgliche Einstellungen oder kurzfristige Ausfälle, wenn Lehrkräfte dauerhaft erkranken oder schwanger werden, kann sich der Wert dann natürlich noch deutlich verändern.

Hinweis Diese Karte wurde von der FDP erstellt und soll den Stand der Unterrichtsversorgung zeigen

Unterrichtsversorgung in Hannover

In der Stadt Hannover sind laut der vorläufigen Prognose von Anfang August bei den Grundschulen die Pestalozzischule in Misburg (86,4 Prozent), die Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt (88,9) und die Kurt-Schumacher-Schule in Anderten (92,3) besonders schlecht versorgt. Bei den Integrierten Gesamtschulen haben die IGS Vahrenheide/Sahlkamp (87,3) und die IGS Büssingweg (91,6) zu wenig Lehrer, bei den Gymnasien weisen die Elsa-Brändström-Schule (93,7), die Leibnizschule (94) und die Schillerschule (94,5) unterdurchschnittliche Werte auf. Die Pestalozzi-Oberschule erreicht nur 93,5 Prozent Unterrichtsversorgung, die Albert-Liebmann-Schule, eine Sprachförderschule, kommt auf 92,9 Prozent.

Von Saskia Döhner