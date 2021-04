Göttingen

Vor zwei Monaten wurde der Physiker Metin Tolan zum neuen Präsidenten der Universität Göttingen gewählt. Am 1. April hat er sein Amt angetreten. Während des Videointerviews in seinem bisherigen Büro an der Technischen Universität Dortmund sieht man an der Wand schräg hinter seinem Schreibtisch ein großformatiges James-Bond-Plakat mit Daniel Craig. Der Blick ins Büro vermittelt einen Eindruck von der Persönlichkeit, die künftig an der Spitze der traditionsreichen Georg-August-Universität stehen wird: Metin Tolan ist ein ebenso umtriebiger wie unkonventioneller Wissenschaftler.

Herr Tolan, Ihr neues Büro befindet sich im altehrwürdigen Aula-Gebäude am Göttinger Wilhelmsplatz. Wird in diesem gediegenen Ambiente demnächst ein James-Bond-Plakat hängen?

Nein, James Bond kommt nicht mit. Das Plakat würde nicht in dieses schöne Zimmer passen. Außerdem würden es Besucherinnen und Besucher sicher merkwürdig finden, wenn sie im Büro des Universitätspräsidenten einen Mann mit einer Maschinenpistole in der Hand sehen.

An der Uni Göttingen hat es viele Querelen gegeben, der erste Versuch einer Präsidentenwahl in der Nachfolge von Ulrike Beisiegel ging 2019 schief. Warum haben Sie sich trotzdem in Göttingen beworben?

Mich hat die Aufgabe gereizt, weil Göttingen eine extrem forschungsstarke Universität mit einem sehr breiten Fächerspektrum ist. Göttingen ist eine Spitzenuniversität, die ein sehr hohes Ansehen genießt. Hinzu kommt, dass ich Physiker bin, und für Physiker hat Göttingen noch mal einen ganz besonderen Klang. In Göttingen ist die Quantentheorie entstanden, hier haben Max Born, Werner Heisenberg und viele andere berühmte Physiker gewirkt.

Für die Exzellenzstrategie aufstellen

Was haben Sie sich als Erstes vorgenommen?

Ganz oben auf der Agenda steht: Menschen kennenlernen. Ich weiß, dass es an der Universität einige Unruhe gegeben hat. Deshalb will ich viele Gespräche führen und transparent machen, was ich vorhabe. Zunächst geht es vor allem darum, uns wieder für die Exzellenzstrategie aufzustellen. Reinhard Jahn hat als Interimspräsident schon viel auf den Weg gebracht, hier müssen wir weiterarbeiten. Außerdem gibt es viel im Bereich Studium zu tun. Das nächste Semester wird noch einmal ein Corona-Semester werden. Wir müssen das gut über die Bühne bringen und dann, wenn es mit den Impfungen erfolgreich läuft, in den Normalbetrieb zurückfinden. Das hört sich einfacher an, als es ist. Wir müssen die Erfahrungen aus der Corona-Zeit analysieren und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.

In populärwissenschaftlichen Büchern und Vorträgen erklärt Tolan, wie viel Physik in Fußballspielen und Filmen steckt. Quelle: Peter Heller

Was heißt das konkret?

Die Universität ist ein Platz der Begegnung, das soll auch weiter so sein. Wir müssen uns aber Gedanken darüber machen, ob nicht möglicherweise zukünftig eine Mischung aus digitalem Studium und Präsenzstudium das Optimale darstellt. Dafür benötigt man aber auch entsprechende Ressourcen. Es wird Universitäten geben, die beides in einer vernünftigen Form anbieten, und auch die Universität Göttingen wird hier mitziehen müssen. Am Ende wird der Markt entscheiden, welche Angebote wir künftig den Studierenden machen müssen.

Begriffe wie Markt und Wettbewerb gehören nicht gerade zum Standardvokabular von Uni-Präsidenten.

Ich meine damit Folgendes: Es gibt viele Universitäten in Deutschland. Wir müssen uns überlegen, was soll eine Studentin oder einen Studenten dazu bewegen, nach Göttingen zu kommen? Wir müssen auch Studierende von auswärts anziehen, und das gelingt nur, wenn wir attraktiver sind als andere. Es geht immer darum, die allerbesten Köpfe zu gewinnen sowohl bei den Professorinnen und Professoren als auch beim wissenschaftlichen Mittelbau, in der Verwaltung und bei den Studierenden. Auch die Stadt muss attraktiv sein.

Wieso Bananenflanken so gefährlich sind Quelle: Handout

Was macht Göttingen attraktiv?

Die hohe Qualität der Forschung, die außerordentlich leistungsfähige Universitätsmedizin, das Zusammenspiel der Forschungseinrichtungen des Göttingen Campus. Das ist attraktiv für Forschende, aber auch für Studierende. Es muss der Anspruch einer Universität sein, dass sie Studierende bis an die Forschung heranführt. Und da hat Göttingen natürlich riesige Vorteile. Die Uni Göttingen ist auch deshalb attraktiv, weil sie so wunderbar in die Stadt integriert ist und die Stadt dieses universitäre Flair ausstrahlt. Das schafft eine besondere Atmosphäre. So etwas haben nur wenige Städte in Deutschland zu bieten.

Was muss die Uni Göttingen tun, um in der Exzellenzinitiative erfolgreich abzuschneiden?

Natürlich müssen wir erst einmal einen zweiten Cluster-Antrag ins Spiel bringen. Um unter die besten Zehn zu kommen, muss man aber auch die gesamte Forschung auf den Prüfstand stellen und die Universität insgesamt weiterentwickeln, sonst hat man heutzutage in solchen Wettbewerben keine Chance. Die Uni Göttingen hat beste Voraussetzungen, wenn sie es schafft, alle mitzunehmen. Das ist in der Vergangenheit offensichtlich nicht immer der Fall gewesen. Ich sehe daher eine vorrangige Aufgabe auch darin, noch vorhandenes Konfliktpotenzial zu entschärfen. Göttingen hat den Riesenvorteil, dass hier neben der Universität und der Universitätsmedizin noch viele andere herausragende Forschungseinrichtungen ansässig sind. Dieses Zusammenspiel von außeruniversitärer und universitärer Forschung ist unsere Stärke. In allen Rankings gehört Göttingen zu den Top Zehn in Deutschland, nur in der Exzellenzstrategie nicht. Wir haben gute Voraussetzungen, beim nächsten Mal auch dort vorne mit dabei zu sein.

Könnten die vom Land Niedersachsen verfügten Kürzungen bei den Universitäten den Erfolg in der Exzellenzinitiative gefährden?

Tricks aus James-Bond-Filmen: Metin Tolan erklärt an der Universität in Dortmund die sogenannte Raketengleichung. Quelle: Bernd Thissen dpa

Wir werden in der Exzellenzstrategie natürlich das Bestmögliche geben. Aber das Land könnte es uns leichter machen und uns ein bisschen stärker unterstützen. Erfolge in der Forschung haben schon auch mit Geld zu tun. Wir müssen aber auch immer wieder klarmachen, wozu Universitäten eigentlich da sind. Wir bilden junge Menschen aus, die wir dann in der Mehrzahl dem Arbeitsmarkt zuführen. Wir sind also ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor. Manche Studierende gehen auch in die Forschung. Unsere Forschungsergebnisse wiederum dienen auch dazu, weitere Wertschöpfung zu erzielen. Das heißt: Jeder Euro, den ich in eine Universität investiere, kommt doppelt und dreifach zurück. Es ist daher aus vielerlei Gründen sehr kurzsichtig, Universitäten an der kurzen Leine zu halten. Umgekehrt müssen wir uns fragen, ob wir das Geld effizient ausgeben und ob wir Prozesse verbessern können. Wie wichtig Forschung ist, zeigt sich doch gerade jetzt besonders deutlich. Was bringt uns denn aus der Corona-Krise heraus? Wissenschaft aus allen Gebieten! Wir prognostizieren mit wissenschaftlichen Methoden, wie sich die Fallzahlen entwickeln und wie sich die Betten in den Krankenhäusern füllen werden. Auf diesen Prognosen basieren Entscheidungen der Politik. Außerdem gibt es nur deshalb inzwischen Impfstoffe gegen das neue Virus, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Spitzenleistungen gebracht und diese Spitzenleistungen in ein Unternehmen transferiert haben.

Das ist Metin Tolan Der 56-jährige Metin Tolan ist neuer Präsident der Universität Göttingen. An der Technischen Universität Dortmund hatte er 20 Jahre lang den Lehrstuhl „Experimentelle Physik“ inne. In seinen Forschungen beschäftigte sich Tolan vor allem mit der Synchrotronstrahlung. Der Physiker hat sich aber auch außerhalb der Fachwelt einen Namen gemacht: Tolan ist ein großer Fan von James-Bond- und „Star-Trek“-Filmen, außerdem Anhänger des VfB Stuttgart – und er schafft es, seine Leidenschaften auf humorvolle Weise mit der Wissenschaft zu verknüpfen. In populärwissenschaftlichen Büchern und Vorträgen erklärt er, wie viel Physik in Fußballspielen und Filmen steckt. So erfährt man beispielsweise, wieso Bananenflanken so gefährlich sind, warum James Bond den Martini stets gerührt und nicht geschüttelt haben will – und warum das Raumschiff Enterprise nur 158 Kilo wiegt.

Keinen Alkohol

Werden Sie als Uni-Präsident an Ihrer eigenen Uni einen Ihrer berühmten Vorträge halten, zum Beispiel bei der Nacht des Wissens?

Wenn ich eingeladen werde, sehr gerne. Am allerliebsten würde ich den ersten Vortrag im neuen Forum Wissen halten. Derzeit bauen wir ja das Gebäude der ehemaligen Zoologie noch um.

Göttingen hat anders als Dortmund keine Spiele der Fußball-Bundesliga zu bieten. Werden Sie das vermissen?

In Dortmund spielt Fußball zwar eine große Rolle, aber ich werde deshalb keinen Abschiedsschmerz verspüren. Es ist auch nicht nötig, dass Göttingen 05 mehrmals aufsteigt, damit ich mich hier wohlfühle.

Um noch einmal auf James Bond zu kommen: Wie trinken Sie eigentlich Martini – geschüttelt oder gerührt?

Weder noch. Ich trinke gar keinen Alkohol. Ich vertrage ihn einfach nicht, also lasse ich es.

Von Heidi Niemann